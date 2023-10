Le nouveau S-scan Open d'ESAOTE redéfinit l'excellence en matière d'imagerie par résonance magnétique

GÊNES, Italie, 25 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, une entreprise italienne de premier plan dans le domaine de l'échographie, de l'IRM spécialisée et des technologies de l'information dans le domaine de la santé, présente S-scan Open, le nouveau modèle de S-scan, l'un de ses systèmes d'IRM les plus vendus.

S-scan Open est le résultat d'un engagement constant envers la recherche et le développement, ainsi que d'une écoute attentive des besoins du marché et des retours des utilisateurs du monde entier. L'introduction d'une version mise à jour de son système d'IRM le plus populaire représente un nouveau défi pour Esaote, qui doit fournir des performances encore plus avancées et améliorer l'expérience de l'opérateur et le confort du patient lors des examens diagnostiques.

« Avec S-scan Open, nous nous sommes appuyés sur la dernière technologie d'Esaote en termes de plateforme matérielle et logicielle. Il a été spécifiquement repensé pour faire face aux exigences difficiles des examens musculosquelettiques », a relevé Massimo Olmi, responsable marketing IRM d'Esaote.

S-scan Open a été mis à jour pour se conformer aux dernières normes réglementaires, offrant des performances avancées avec des algorithmes d'optimisation d'image et des protocoles cliniques optimisés (pour les IRM avec le pack eXP) qui garantissent une excellente qualité d'image et des temps d'acquisition considérablement réduits.

S-scan Open propose également de nouvelles solutions conçues pour optimiser le flux de travail et concentrer l'attention sur l'opérateur, offrant une expérience unique. La nouvelle antenne IRM de genou, issue de la dernière plate-forme technologique IRM d'Esaote, garantit une expérience améliorée pour l'opérateur et le patient. L'interface utilisateur simple et immédiate, mise à jour selon les dernières normes Microsoft Office, facilite encore plus son utilisation.

S-scan Open offre un système d'IRM ouvert avec une technologie de pointe, qui répond non seulement aux besoins cliniques mais aussi aux exigences de durabilité opérationnelle, financière et environnementale grâce à une consommation énergétique réduite.

S-scan Open dispose du marquage CE et est approuvé par la FDA. Le processus d'enregistrement dans d'autres pays est en cours.

Le groupe Esaote : un leader dans le secteur des équipements biomédicaux (ultrasons, imagerie par résonance magnétique, logiciels pour gérer le processus de diagnostic). Fin 2022, le groupe comptait 1 250 employés, dont plus de la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société possède des bureaux dans 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

