Le nouveau système de modules SunPower Maxeon 5 AC est désormais disponible en Europe

« Les clients européens sont de plus en plus exigeants dans leurs achats d'énergie solaire, reconnaissant l'importance d'investir dans un solaire de haute qualité et de haute performance pour leur demande croissante d'énergie domestique », a déclaré Vincent Maurice, directeur général de l'EMEA chez Maxeon Solar Technologies. « Chez Maxeon, notre objectif est de fournir à nos clients une puissance, des performances et une efficacité de production à la pointe de l'industrie. Le nouveau Maxeon 5 AC peut fournir jusqu'à 50 % d'énergie en plus que les systèmes solaires conventionnels sur 25 ans, et un rendement supérieur dans des conditions réelles. »

Le nouveau module Maxeon 5 AC offrira aux concessionnaires et installateurs SunPower les avantages d'une meilleure gestion du capital, grâce à une logistique et des opérations simplifiées et à une conception accélérée. En bref, une installation plus rapide, plus simple, plus sûre et plus rentable.

« Nous sommes très enthousiastes au sujet du nouveau module Maxeon 5 AC car il combine la technologie de micro-inverseur la plus avancée au monde d'Enphase avec les performances supérieures de la technologie de cellule photovoltaïque SunPower Maxeon », a déclaré Peter van Laere, directeur général d'ABC Zonnepanelen, aux Pays-Bas. « En tant qu'entrepreneur EPC, nous visons à dépasser les attentes des clients en leur fournissant le meilleur système solaire conçu spécifiquement pour leurs besoins, un système qui maximise la production d'énergie avec un délai de récupération relativement court. Le couplage Maxeon et Enphase nous permet de proposer une solution standard pour atteindre ces objectifs. »

« Le nouveau module Maxeon 5 AC va complètement changer la façon dont nous abordons nos clients, avec une offre premium définie par une proposition de valeur extrêmement compétitive, soutenue par des garanties combinées de 25 ans qui résisteront à l'épreuve du temps, et une architecture AC qui permettra facilement l'extension du système à une date ultérieure », a commenté Luc Pasquier, directeur général de 6nergies, France. « En tant qu'installateur, nous économiserons de l'argent en simplifiant la conception, l'achat, l'entreposage et le transport, ainsi qu'en accélérant les cycles d'installation. C'est le meilleur produit sur le marché pour tous. »

« Nous avons choisi le nouveau module Maxeon 5 AC comme technologie exclusive pour notre offre solaire résidentielle groupée car nous pensons qu'elle crée un changement de paradigme dans la performance de l'énergie solaire », a ajouté Paulo De Araujo, copropriétaire de Courant Naturel, France. « Ce concept novateur maximise la production d'énergie, quel que soit le type de toit ou la contrainte d'espace. La flexibilité et la facilité d'installation du nouveau module Maxeon 5 AC constituent une solution idéale pour le marché solaire français. »

« Nous croyons vraiment que nos modules AC sont l'avenir du solaire résidentiel en Europe, et aujourd'hui nous faisons un pas important pour accélérer leur adoption. Ce n'est que la première phase de notre stratégie d'expansion du module AC dans la région, car nous prévoyons de déployer la technologie dans d'autres pays au cours du premier trimestre 2021 » a conclu Vincent Maurice.

Pour plus d'informations, visitez le site https://sunpower.maxeon.com/int/products/sunpower-maxeon-5-ac-module.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires de marque SunPower® dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires d'excellente qualité. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

