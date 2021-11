Le nouveau test CELLSEARCH® sur les cellules circulantes du myélome multiple désormais disponible pour aider les praticiens à optimiser la prise en charge des patients

En tant que leader du marché des biopsies liquides, Menarini Silicon Biosystems offre aux hémato-oncologues l'opportunité d'envoyer des échantillons de sang de leurs patients à un laboratoire centralisé aux États-Unis, où sa technologie CELLSEARCH® pourra dénombrer les cellules circulantes du myélome multiple (CCMM), pour un suivi non invasif de la maladie.

BOLOGNE, Italie et HUNTINGDON VALLEY, Pa., 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), pionnier de la biopsie liquide et des technologies unicellulaires, annonce aujourd'hui le lancement commercial de son test développé en laboratoire (LDT) CELLSEARCH® pour l'énumération des CCMM à partir de sang total. Ce test commercial, validé CLIA (Clinical Laboratory Improvement Assessments de la FDA), répond aux normes de certification des centres de service Medicare et Medicaid. Le nouveau LDT de MSB offre aux praticiens de ville la possibilité d'identifier des patients à risque et obtenir des informations sur l'évolution de la maladie à des stades plus précoces.

Le test CELLSEARCH® sur les cellules circulantes du myélome multiple est non invasif et constitue un outil de monitoring longitudinal efficace, avec moins de gêne pour le patient que la prise en charge de référence, basée sur des biopsies de moelle osseuse à la fois douloureuses et coûteuses.

Le myélome multiple (MM) est le deuxième cancer hématologique le plus fréquent aux USA et est souvent asymptomatique dans les premiers stades. Des données ont montré que les CCMM peuvent représenter des biomarqueurs utiles de l'état de la maladie et de sa pathogénie. Leur nombre augmente dans le sang périphérique des patients myélomateux, ainsi que lors de deux maladies précurseurs : La gammopathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI) et le myélome latent (MPL)

Selon Foulk et al., "les CCMM peuvent être utilisées pour étudier la biologie de la maladie et suivre son évolution clinique grâce à un prélèvement de sang. La nature non-invasive, aisément standardisée, du dosage des CCMM rend cette technique particulièrement attrayante dans les premiers stades de l'évolution du myélome multiple, tels que le MPL, ainsi qu'à des stades plus tardifs de la maladie lorsqu'une aspiration de moelle osseuse n'est pas souhaitable."

Le système CELLSEARCH® a fait la preuve de ses résultats constants et reproductibles sur plusieurs décennies. Auparavant, il était essentiellement mis à la disposition des institutions académiques et sociétés pharmaceutiques. Cette technologie unique est désormais accessible aux praticiens de ville dans tous les États-Unis.

Fabio Piazzalunga, Président et Directeur Général de Menarini Silicon Biosystems, a commenté "Il s'agit d'une étape majeure pour notre entreprise qui met en lumière la valeur intrinsèque de notre technologie CELLSEARCH® et sa capacité à mesurer les cellules circulantes tumorales dans divers contextes de cancer. Nous avons d'autres biopsies liquides pour des biomarqueurs circulants de cancers spécifiques, qui sont déjà en cours de certification LDT, et nous sommes fiers des informations qu'ils peuvent offrir pour améliorer la prise en charge des patients."

L'expertise de MSB qui permet de rendre les cellules tumorales circulantes plus accessibles vient à point nommé pour la communauté des patients myélomateux. Un haut degré de corrélation entre le test CELLSEARCH® sur les cellules circulantes du myélome multiple et le fardeau de la maladie a été démontré, ce qui ouvre la possibilité d'une quantification de la maladie résiduelle minimale (MRM) ou de la récidive dans une population de patients dont le besoin médical n'est toujours pas satisfait.

A propos de Menarini Silicon Biosystems Lab Services

Menarini Silicon Biosystems (MSB) Lab Services représente un service de laboratoire global, complet et intégré impliquant des technologies de pointe. Il s'appuie sur la méthode de travail intégrée de MSB comprenant la plateforme de capture, d'enrichissement et d'énumération des cellules circulantes CELLSEARCH®, qui bénéficie d'une approbation de la FDA.

Le laboratoire américain est certifié CLIA et accrédité ISO 15189 pour CELLSEARCH®. Ses audits par les entreprises pharmaceutiques, organismes réglementaires et de contrôle de la qualité ont toujours été couronnés de succès.

A propos de Menarini Silicon Biosystems

MSB propose des technologies et des solutions cellulaires uniques qui donnent aux chercheurs l'accès à une résolution inégalée dans l'étude de cellules rares et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , basé à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, Pennsylvanie, aux USA, est une filiale à cent pour cent du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence, en Italie, et comptant plus de 17.000 employés au travers de 140 pays.

