Le nouveau traitement pour les sténoses urétrales, Optilume®, reçoit le marquage CE

Le ballon enduit de médicament d'Urotronic offre une alternative durable et peu invasive aux patients souffrant de sténose en Europe

MINNEAPOLIS, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Urotronic, Inc, une société de dispositifs médicaux basée au Minnesota a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le marquage Conformité Européenne (CE) pour son cathéter Optilume innovant en Europe. Les patients européens auront désormais accès à cette technologie de pointe.

Optilume combine la dilatation par ballonnet du rétrécissement urétral avec l'administration d'un médicament antiprolifératif pour prévenir la récurrence du blocage. Les données de suivi clinique publiées sur deux ans1 ont montré qu'Optilume a fonctionné comme prévu, tant pour ouvrir les blocages que pour prévenir la formation de tissu cicatriciel qui peut se développer rapidement après toute intervention médicale. La technologie mini-invasive devrait avoir un impact significatif dans la communauté urologique, en offrant une nouvelle option de traitement pour les rétrécissements urétraux qui, traditionnellement, nécessiteraient des interventions chirurgicales majeures ou des traitements fréquents.

On estime que plus d'un million d'hommes dans toute l'Europe souffrent de sténoses urétrales débilitantes2. Cette affection bloque la voie de sortie de l'urine de la vessie et peut entraîner un ralentissement douloureux et frustrant du système urinaire. Les strictions peuvent être causées par des infections, des traumatismes et d'autres procédures médicales qui blessent la paroi de l'urètre et peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients.

Peter Duffy, qui a reçu le traitement en Nouvelle-Zélande où l'Optilume est actuellement disponible, explique : "J'étais épuisé de me lever toute la nuit pour uriner, constamment sous antibiotiques, et il était inconfortable d'uriner ; malheureusement, après une urétrotomie, j'ai souffert d'un rétrécissement récurrent. Je suis reconnaissant d'avoir enfin trouvé Optilume et de pouvoir maintenant vivre une vie confortable dont je peux profiter."

M. Oliver Kayes, urologue consultant, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Royaume-Uni, déclare : "Il y a eu un besoin important de traitements nouveaux et alternatifs pour la sténose urétrale. Nous devons constamment nous demander comment fournir les traitements les plus rentables aux hommes souffrant de sténoses de novo ou récurrentes. Les nouvelles thérapies doivent correspondre aux attentes des patients en termes de réussite, tout en accélérant les soins et le rétablissement lorsque cela est possible. Les premières données prometteuses suggèrent qu'Optilume peut améliorer les taux de réussite de manière significative, y compris une meilleure durabilité et potentiellement moins d'effets secondaires que les techniques conventionnelles de dilatation endoscopique ou d'uréthrotomie chez les hommes."

David Perry, président et directeur général d'Urotronic, Inc. a déclaré : "Nous sommes ravis de présenter Optilume aux médecins européens et à leurs patients qui souffrent de cette maladie débilitante. La technologie a le potentiel de réduire les charges dans le paysage européen des soins de santé, car il s'agit d'un traitement facile à apprendre et qui peut être effectué en une courte procédure ambulatoire."

À propos d'Urotronic, Inc.

Urotronic, Inc. dont le siège se trouve à Plymouth, dans le Minnesota, aux États-Unis, est une entreprise de dispositifs médicaux en phase de démarrage qui mène actuellement des essais cliniques pour soutenir la commercialisation mondiale de ses produits. La technologie des ballons enduits de médicament Optilume offre une option de traitement peu invasive pour les hommes souffrant d'affections des voies urinaires comme les sténoses urétrales et l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Pour plus d'informations sur Urotronic Inc. et nos produits, veuillez nous rendre visite sur urotronic.com

Contact média : Justin Hartlen | +1-902-412-5090 | [email protected]

Références

