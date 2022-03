Le NYU School of Professional Studies Jonathan M. Tisch Center of Hospitality s'associe à RateGain pour aider à construire l'avenir de la technologie hôtelière

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le NYU School of Professional Studies Jonathan M. Tisch Center of Hospitality (Tisch Center) , un leader d'opinion dans l'étude de l'hôtellerie, des voyages et du tourisme, a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative avec RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur mondial de solutions SaaS pour les voyages et l'hôtellerie, qui aidera à développer les futurs talents de l'hôtellerie et fera partie d'un écosystème pour encourager l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie, des voyages et du tourisme.

Dans le cadre de cet engagement, les étudiants du Tisch Center apprendront comment les produits RateGain alimentés par l'IA sont élaborés et comment des milliers d'hôtels et de prestataires de voyages les utilisent pour créer chaque jour de nouvelles opportunités de revenus. Le Tisch Center intégrera les meilleures plateformes de veille stratégique de RateGain, comme Optima et Demand.AI , dans les cours universitaires et jouera un rôle actif dans l'éducation et l'autonomisation des étudiants et des membres du corps professoral en leur donnant accès à des outils et à une expertise primés.

RateGain deviendra également un membre fondateur du Tisch Center Hospitality Innovation Hub (HI Hub) . Le HI Hub fournit un environnement de pointe pour les étudiants en hôtellerie, les start-ups et les partenaires de l'industrie pour travailler conjointement et se familiariser avec les nouveaux défis et les nouvelles technologies qui auront un impact sur l'industrie hôtelière aujourd'hui et dans le futur.

Chinmai Sharma, président de RateGain pour les Amériques, a commenté cette initiative en ces termes : « Le rythme d'adoption des technologies dans le domaine de l'hôtellerie est historiquement faible et a toujours été à la traîne par rapport à la plupart des secteurs, ce qui se traduit par une pénurie de talents et de solutions technologiques de qualité. L'innovation fait partie de l'ADN de RateGain, et nous sommes fiers de travailler avec le Tisch Center of Hospitality, qui montre la voie en formant les futurs leaders de l'hôtellerie et en encourageant la nouveauté. »

Reconnaissant les efforts de RateGain dans la création de futurs talents technologiques, Nicolas Graf, PhD, doyen associé du Tisch Center of Hospitality, a ajouté : « RateGain est un leader dans la création de produits innovants, en particulier dans le monde post-pandémique. La société s'est engagée à relever les nouveaux défis auxquels le secteur de l'hôtellerie est confronté pour favoriser la reprise. La compréhension et l'adoption de cette innovation sont essentielles pour que nos étudiants changent leur approche à la fois de l'hôtellerie et de la technologie alors qu'ils entrent sur le marché du travail dans un contexte nouveau. »

Vanja Bogicevic, PhD, directrice du laboratoire d'apprentissage expérimental HI Hub au Tisch Center, a conclu : « Nos étudiants ont une formidable motivation créative pour envisager, repenser et innover les solutions d'accueil. Nous sommes enthousiastes à l'idée de leur donner l'opportunité de contribuer à l'innovation des systèmes de veille économique dans le domaine du voyage et de l'hôtellerie avec RateGain. »

À propos du NYU SPS Jonathan M. Tisch Center of Hospitality

Le NYU School of Professional Studies Jonathan M. Tisch Center of Hospitality est un centre de premier plan pour l'étude de l'hôtellerie, des voyages et du tourisme. Fondé en 1995, le Tisch Center a été créé en réponse au besoin croissant d'un enseignement de premier et de deuxième cycle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Ses programmes d'études de pointe attirent des étudiants brillants et motivés qui cherchent à devenir des leaders dans leur domaine. Pour plus d'informations sur le NYU SPS Jonathan M. Tisch Center of Hospitality, veuillez consulter le site sps.nyu.edu/tisch .

À propos de RateGain Travel Technologies Limited

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain travaille aujourd'hui avec les 23 plus importantes chaînes hôtelières sur 30, les 25 meilleures agences de voyage en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rategain.com .

SOURCE RateGain