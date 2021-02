Le pape et le Grand Imam d'Al-Azhar félicitent les lauréats 2021 du prix Zayed pour la Fraternité humaine

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et la militante franco-marocaine, Latifa Ibn Ziaten se sont vus décerner le prix de 2021 en reconnaissance de leurs efforts respectifs pour faire la promotion du règlement pacifique des conflits et des valeurs décrites dans le Document sur la Fraternité humaine.

Les deux lauréats ont prononcé un discours de remerciement à l'occasion de la cérémonie, organisée à Abu Dhabi dans le cadre pittoresque du Mémorial du fondateur. Le pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar, le Dr Ahmed Al-Tayeb, ont également pris la parole dans un message diffusé lors de l'événement.

Le prix est inspiré du fondateur des Émirats arabes unis et de son engagement de toute une vie à l'égard des valeurs humanitaires. Le Mémorial du fondateur était donc le lieu idéal pour accueillir cette expérience visuelle véritablement émouvante. La cérémonie en ligne a permis aux téléspectateurs du monde entier de prendre part aux célébrations et d'assister à la remise des prix.

Dans son message de félicitations aux deux lauréats de 2021, Son Éminence le Grand Imam d'Al-Azhar, a déclaré :

« Tout d'abord, je tiens à souligner le courage et l'amitié constants dont a fait preuve Sa Sainteté le Pape François sur le chemin de la fraternité et de la paix. Nos efforts ont conduit l'Assemblée générale des Nations Unies à choisir l'anniversaire de la signature du Document sur la Fraternité humaine, le 4 février, comme date de la Journée internationale de la Fraternité humaine. Cette décision encouragera la planète entière à contribuer à la promotion du dialogue interculturel, de la coexistence et de la fraternité humaine. Il s'agit d'une victoire pour la dignité humaine dans le monde entier.

Je veux également saluer Son Excellence António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, et lui envoyer mes bénédictions pour avoir remporté le prix Zayed pour la Fraternité humaine. Les nombreux efforts humanitaires qu'il a déployés par l'intermédiaire des Nations Unies ont indiscutablement cherché à débarrasser l'humanité des souffrances liées aux conflits et à atténuer les effets négatifs de la pandémie.

Latifa Ibn Ziaten, la deuxième lauréate du prix de 2021, montre l'exemple comme peu le font dans le monde. Sa générosité d'esprit et sa capacité inébranlable à transformer un drame personnel en message destiné à rendre le monde plus sûr représentent un triomphe pour l'humanité entière et nous rappellent que le bien est toujours capable de vaincre les forces du mal. »

Depuis le Vatican, le Pape François a également pris la parole lors de l'événement afin de souligner l'importance de la fraternité humaine en tant que comme défi clé du 21e siècle :

« Je voudrais présenter mes remerciements au Grand Imam, le Cheikh Ahmed Al-Tayeb, pour son amitié tout au long de ce voyage de réflexion et pendant la rédaction du Document [sur la Fraternité humaine]. Je sais que la tâche n'était pas facile, mais nous sommes parvenus ensemble à établir une réelle fraternité.

Aujourd'hui, la fraternité représente la nouvelle frontière de l'humanité. Nous pouvons choisir de vivre comme frères et sœurs ou de nous détruire les uns et les autres. C'est là que réside le défi de ce siècle et de notre génération. La Fraternité humaine incarne le respect, la volonté d'écouter avec le cœur ouvert et la croyance en nos principes.

Bien que nos cultures et nos traditions diffèrent, nous sommes tous nés d'un même père et restons donc frères et sœurs. Tout en respectant les différentes cultures, traditions et citoyennetés, nous devons essayer de construire cette fraternité au lieu de la transformer en une négociation. Il est temps d'écouter et d'accepter avec sincérité. »

Le Secrétaire général du Haut comité pour la fraternité humaine (HCHF), et co-auteur du Document sur la Fraternité humaine, le juge Mohamed Abdelsalam, a ajouté :

« En ce jour de célébration de la Fraternité humaine, nous sommes honorés d'avoir reçu le soutien de deux anciens lauréats du prix Zayed, deux leaders parmi les plus influents au monde, qui sont unis par un message et un objectif communs : faire progresser l'humanité en tant qu'une seule et même famille inséparable.

Les lauréats de 2021, Latifa Ibn Zaiten et le Secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, incarnent réellement les valeurs défendues dans le Document sur la Fraternité humaine, sur lesquelles se fondent les critères d'évaluation du prix. En effet, les efforts qu'ils déploient, respectivement, pour résoudre les principaux problèmes socioculturels et politiques mondiaux sont une source d'inspiration pour tous et montrent l'exemple pour beaucoup de gens qui répondront également aux appels à agir. »

Marquant le deuxième anniversaire de la signature du Document sur la Fraternité humaine à Abu Dhabi par le Pape et le Grand Imam d'Al-Azhar, la Journée internationale de la Fraternité humaine a été adoptée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2020. La date a été choisie pour commémorer la rencontre historique entre le Pape et le Grand Imam, lors de la signature du document en 2019.

En parallèle de la cérémonie de remise des prix, plusieurs sites clés du Vatican et d'Abu Dhabi seront illuminés jeudi soir dans le cadre des célébrations de la première Journée internationale de la Fraternité humaine.

Le processus de nomination pour les prix 2022 s'ouvrira le 1er mai 2021 et se terminera en décembre 2021. Pour savoir si vous remplissez les conditions requises ou pour proposer un candidat pour le prix de l'année prochaine, rendez-vous sur le site : www.zayedaward.org .

À propos du prix ZAHF

Le prix Zayed pour la Fraternité humaine vise à honorer l'héritage du fondateur des Émirats arabes unis en célébrant les personnes du monde entier qui incarnent à travers leurs réalisations son engagement de toute une vie à l'égard de la fraternité humaine. Il est décerné par le Haut-Comité pour la Fraternité humaine et comprend un prix en argent d'un million de dollars. Il a été créé en février 2019, pour marquer la rencontre historique à Abu Dhabi du chef de l'Église catholique, Sa Sainteté le Pape François, et de Son Eminence le Grand Imam d'Al-Azhar, le Dr Ahmed Al-Tayeb, pour co-signer le Document historique de la Fraternité humaine. Le Pape François et le Grand Imam Al-Tayeb ont été les premiers lauréats du prix Zayed pour la Fraternité humaine.

À propos du Haut-Comité pour la fraternité humaine

Mis sur pied en 2019, le Haut-Comité pour la fraternité humaine est un comité indépendant dédié à la réalisation des aspirations du Document sur la Fraternité humaine en rapprochant les peuples du monde entier dans un esprit de coexistence pacifique. Le comité se compose d'un groupe diversifié de chefs religieux, d'universitaires et de dirigeants culturels internationaux.

