Le paradoxe des médias digitaux: une influence majeure sur la société, malgré de petits budgets et des menaces en ligne

- Le rapport, basé sur des entretiens avec 200 médias natifs numériques en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est, fournit des enseignements clés pour le secteur en pleine croissance

- Plus de 85 % ont contribué à des « changements politiques et sociétaux significatifs »; plus de la moitié ont remporté des prix de journalisme

- Plus de 60 % ont déclaré avoir réalisé moins de 50 000 dollars de revenus totaux en 2019 ; plus de la moitié ont subi des attaques en ligne

LONDRES, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Les entrepreneurs des médias numériques produisent un journalisme révolutionnaire et ont un impact significatif sur leurs sociétés, malgré des budgets souvent minuscules et des menaces et attaques en ligne constantes, selon un nouveau rapport mondial publié aujourd'hui.

Le rapport Inflection Point International, publié par SembraMedia , un organisme à but non lucratif qui soutient les journalistes entrepreneurs, en partenariat avec l'organisation philanthropique mondiale Luminate , est basé sur des entretiens avec 201 organisations indépendantes de médias natifs numériques en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Un mois après l'annonce des journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov comme lauréats du prix Nobel de la paix 2021, le rapport a révélé que plus de 85 % des médias interrogés avaient produit un journalisme ayant entraîné des changements politiques et sociétaux importants.

« Ce rapport met en lumière une nouvelle génération d'entrepreneurs médiatiques créatifs et courageux qui, à l'instar des lauréats du prix Nobel Maria Ressa et Dmitry Muratov, ont un impact réel sur leurs sociétés, renforcent les rouages de la démocratie et demandent des comptes au pouvoir », a déclaré Stephen King, PDG de Luminate.

Les trois principaux moyens par lesquels les médias ont déclaré avoir eu un impact sont les suivants :

· A contribué à un engagement civil accru (76 %)

· A inspiré les membres du public à participer à des manifestations de protestation en personne ou par le biais de l'activisme en ligne (42 %)

· A contribué à un changement des lois ou du système juridique (38 %)

Le rapport complet est disponible sur le site web d'Inflection Point International , et peut être téléchargé en anglais, espagnol et portugais. Le résumé est disponible en 12 autres langues, dont le français, le thaï et le philippin.

Janine Warner, cofondatrice de SembraMedia, a déclaré que les conclusions de 2021 s'appuyaient sur celles du premier rapport Inflection Point, qui portait uniquement sur l'Amérique latine et avait été publié en 2017.

« Bien qu'il y ait des différences entre les trois régions, ce qui nous a le plus frappés en examinant les données, ce sont les similitudes qui sont apparues entre ces organismes de presse qui s'efforcent de couvrir leurs communautés et de construire des modèles économiques durables », a-t-elle déclaré. « Notre objectif, avec ce rapport, est de tirer les leçons des organisations médiatiques innovantes que nous avons étudiées afin que d'autres puissent apprendre comment construire des organisations plus fortes et plus durables sans compromettre leur éthique journalistique. »

Une subvention offre une bouée de sauvetage aux médias pendant la pandémie

Si 60 % des organes d'information numériques interrogés réalisent moins de 50 000 dollars de recettes, ils ont moins souffert du « krach de la pandémie » que les médias traditionnels, car ils étaient moins tributaires des recettes publicitaires.

Les subventions, provenant notamment d'organisations et d'entreprises philanthropiques internationales, ont été leur principale source de revenus, passant de 16 % dans l'étude de 2017 à 28 % en 2019, puis à 31 % en 2020. Il était le plus élevé en Amérique latine. Outre les subventions et la publicité, les organismes de médias ont également tiré des revenus des services de conseil, de la production de contenu et des revenus des lecteurs.

Stephen King de Luminate a déclaré : « Ce rapport démontre le rôle vital que jouent les subventions pour soutenir les organisations de médias numériques dans cette période charnière de changement. Il ne s'agit pas d'un financement sans fin - il s'agit d'aider une nouvelle génération dynamique d'entrepreneurs des médias à faire évoluer leurs modèles économiques afin qu'ils puissent construire des voies vers la durabilité tout en continuant à produire un journalisme important dans l'intérêt du public. »

Malgré leur impact, le rapport révèle que de nombreux médias numériques natifs continuent de faire l'objet d'un barrage impensable de menaces et d'attaques, en particulier ceux qui traitent de sujets brûlants tels que les droits de l'homme, la corruption et l'avortement. Dans les trois régions, 51 % des organisations médiatiques participant à cette étude ont déclaré avoir été victimes d'attaques numériques, et 40 % ont dit avoir été menacées pour leur travail - souvent chaque semaine, voire chaque jour.

