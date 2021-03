Le parc olympique Queen Elizabeth lance un ambitieux plan pour la création d'un pôle de sports électroniques de classe mondiale

- Un nouveau rapport de Here East présente une feuille de route en vue de l'accélération de la croissance du pôle de sports électroniques

- Ce plan consiste à tirer parti des atouts uniques du parc olympique Queen Elizabeth aux fins de la création d'un pôle de sports électroniques compétitif au niveau mondial

LONDRES, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le campus de technologie et d'innovation Here East s'est engagé à mener une nouvelle initiative majeure pour accélérer la croissance d'un pôle de sports électroniques (esports) au parc olympique Queen Elizabeth. Un nouveau rapport publié aujourd'hui par le campus Here East de Delancey et appuyé par la London Legacy Development Corporation (LLDC) a établi une feuille de route pour la création d'un pôle de sports électroniques de classe mondiale qui favorisera la création d'emplois et amènera dans l'est de Londres une industrie d'une valeur globale de 180 milliards de dollars.

Dans le cadre d'entretiens avec un large éventail d'intervenants, de leaders des sports électroniques et d'universitaires, Here East et la LLDC ont pu identifier les caractéristiques uniques faisant du parc olympique Queen Elizabeth un centre par excellence pour les sports électroniques au Royaume-Uni. Ces caractéristiques comprennent des installations sportives de pointe, la proximité d'équipes d'esports internationales et la collaboration étroite avec des institutions universitaires et des initiatives locales axées sur les sports électroniques.

Le rapport présente une série de recommandations qui, selon Here East et la LLDC, devraient consolider la position du parc en tant que principal pôle de sports électroniques du Royaume-Uni. Une équipe dédiée dirigée par Here East et la LLDC et comprenant d'autres intervenants et responsables d'installations du parc sera mise sur pied pour organiser des campagnes de marketing et de communication et nouer avec des initiatives locales de nouveaux partenariats et collaborations dans le domaine des sports électroniques afin d'encourager le développement des talents.

Le parc olympique Queen Elizabeth accueille déjà des compétitions mondiales d'esports à la Copper Box Arena de la Staffordshire University London – première université du Royaume-Uni à proposer une licence en sports électroniques – et abrite des entreprises de jeux et de sports électroniques telles que BT Sport, Sports Interactive et Bidstack.

Le plan s'appuiera sur la stratégie de réhabilitation à long terme mise en œuvre par la LLDC et les parties prenantes dans l'ensemble du parc olympique Queen Elizabeth. Combinant activités technologiques, créatives et culturelles et enseignement supérieur de classe mondiale, ce parc constitue un environnement inégalé pour le développement du nouveau pôle de sports électroniques.

Quand on sait que les sports électroniques ont généré des recettes de 60 millions de livres sterling au Royaume-Uni en 2019, la création d'un pôle de sports électroniques de classe mondiale au parc olympique Queen Elizabeth pourrait accélérer la croissance du secteur dans le pays et stimuler la création d'emplois et la croissance économique dans la capitale.

« Le parc olympique Queen Elizabeth abrite déjà certaines des plus prestigieuses compétitions, équipes et entreprises de sports électroniques du Royaume-Uni, et Here East est devenue la communauté d'innovation en sports électroniques qui connaît la croissance la plus rapide du pays », a indiqué Gavin Poole, PDG de Here East.

« Ce rapport présente notre vision consistant à transformer le parc olympique en un pôle de sports électroniques de classe mondiale et lançant un message clair à la communauté mondiale des sports électroniques : Londres a le talent, les installations et l'expertise nécessaires pour devenir la capitale mondiale du secteur. »

SOURCE Here East