Le parcours d'Olga, de personnalité politique à star de l'opéra : un « rêve devenu réalité »

La chanson est le dernier extrait de l'album de l'auteure-compositrice-interprète classique, qui devrait sortir cette année sous le même titre. « Dreams Come True » , des « rêves devenus réalité », est une chanson acoustique classique et un hymne plein d'énergie sur le fait de croire en soi et de suivre son cœur. Le clip de la chanson sera disponible à partir du 14 février. Inspirée par sa vie quotidienne, sa musique est une source de joie et d'harmonie qui unit les gens et différents genres de musique qui touchent l'âme.

Si vous avez déjà entendu son précédent single « If You », vous commencerez à comprendre l'univers d'Olga Barben. Olga Barben dégage de la passion à travers chaque note. Sa voix et l'authenticité de son interprétation, tandis que les cordes et le piano enveloppent sa voix pour créer cette incroyable alchimie, séduisent non seulement les amateurs de musique classique mais aussi la jeune génération.

Elle a démissionné de son poste de membre du Congrès sans regrets, la musique ayant toujours été son premier amour. Cela n'a donc pas été un choix difficile, mais plutôt une libération, quelque chose qui était en elle et qui n'attendait que le bon moment. Elle pense que toucher les gens avec sa musique est plus puissant et gratifiant. Les gens s'unissent à travers la musique. Il s'agit bien d'une question d'amour, de joie et de partage d'énergie positive. Aussi, elle souhaite uniquement faire de la bonne musique et continuer à la partager dans le monde entier.

Enfant, elle a grandi en URSS (Ukraine) et a toujours été passionnée par la musique classique.

À l'âge de 5 ans, elle entre dans un studio de musique pour apprendre à jouer du piano. À l'âge de 12 ans, elle entre au conservatoire de musique. Elle a étudié à l'Université de la culture et des arts et a appris à chanter l'opéra à la Faculté de chant académique. Elle a participé à de nombreux concours de musique classique, tels que celui de la « Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedolins », où elle a chanté « Mon cœur s'ouvre à votre voix » de l'opéra « Samson et Dalila ».

Performances récentes :

New York, Carnegie Hall, Karl Jenkins, The Armed Man, Concert for Peace, 2020

Lucerne, Palais de la Culture et des Congrès, KKL, Concert de musique classique, 2018

Olga Barben travaille actuellement sur deux nouvelles chansons qui sortiront en début d'année.

« Rien n'est impossible dans la vie. Croyez en vos rêves et ne les trahissez jamais. »

