Le pare-feu de nouvelle génération discrimiNAT maintenant disponible sur Google Cloud Marketplace

Le pare-feu discrimiNAT de Chaser Systems permet aux développeurs de filtrer le trafic de sortie par nom d'hôte sur la plate-forme de Google Cloud.

LONDRES, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Chaser Systems a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de discrimiNAT, un pare-feu de nouvelle génération permettant de filtrer le trafic de sortie par nom d'hôte, sur Google Cloud Marketplace. Cela simplifiera l'effort requis par les développeurs et les architectes de sécurité pour mettre en œuvre une solution de filtrage de sortie robuste et native dans le cloud.

Le pare-feu discrimiNAT comprend le moteur Deep Packet Inspection (DPI) de Chaser Systems, écrit intégralement en interne, qui tient compte de l'expérience du cloud et des développeurs. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

une configuration intégrée dans les règles de pare-feu de cloud privé virtuel (VPC) ;

une journalisation intégrée avec Stackdriver ;

un déploiement en cinq minutes ;

des niveaux de chiffrement renforcés pour la conformité, tels que TLS 1.2 pour PCI-DSS.

« Internet compte plus de 4 milliards d'adresses IPv4, et pour l'IPv6, le nombre s'approche de l'infini. Les environnements éphémères dans le cloud vont et viennent en quelques minutes, et les adresses IP attribuées aux services changent en quelques secondes en raison du dynamisme et de la tolérance aux pannes. Lors de la configuration des règles du pare-feu, le monde a dû arrêter de penser en adresses IP et se tourner vers les noms canoniques. Cette capacité innovante a récemment émergé parmi les leaders du cloud public, et le discrimiNAT de Chaser Systems l'adapte parfaitement sur Google Cloud », a déclaré Dhruv Ahuja, fondateur de Chaser Systems.

Un déploiement de discrimiNAT apporte un bénéfice immédiat avec une visibilité de toutes les données sortantes des réseaux gérés par les clients, en évitant par exemple :

les appels à domicile non autorisés ;

le refus des données de télémétrie ;

la perte de données due à une vulnérabilité d'exécution de code à distance (RCE) ;

l'exfiltration avec la contrefaçon de requête côté serveur (SSRF) ;

l'utilisation de forces de chiffrement obsolètes par le client ou le serveur ;

les limites incontrôlées de la chaîne d'approvisionnement d'une version d'un logiciel.

« Nous avons tiré parti de la technologie « bump-in-the-wire » d'équilibrage de charge interne de Google Cloud pour créer une solution véritablement native et transparente dans le cloud. En restant à l'écart d'un proxy transparent comme solution, toute une catégorie de risques tels que les déclassements de protocole et la dégradation des performances a été mise en place. Le moteur est prêt à fonctionner pour les normes de chiffrement en constante évolution d'un Internet démocratisé. »

Recherchez discrimiNAT sur Google Cloud Marketplace dès aujourd'hui.

Chaser Systems a été fondée en 2019 dans le but de fournir des logiciels de sécurité faciles à utiliser par des développeurs agiles dans les environnements d'entreprise. Les passionnés sont les bienvenus dans son laboratoire au Level 39, à Canary Wharf, à Londres, qui regroupe la communauté technologique la plus connectée au monde et est le berceau du célèbre Revolut and Digital Shadows, afin de voir leur technologie fonctionner sur un Raspberry Pi.

Site Web : https://chasersystems.com/

