Le Parlement européen accueille une conférence sur les risques mondiaux liés aux nanoplastiques

Des experts internationaux appellent à la recherche, à la surveillance et à la sensibilisation du public à la pollution par les micro- et nanoplastiques

BRUXELLES, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 24 février 2026, le Parlement européen a accueilli une conférence internationale intitulée « Nanoplastiques : connexions cachées et risques émergents ». Organisé sous les auspices du député européen Ondřej Knotek et en collaboration avec le Centre de recherche mondial ALLATRA, cet événement a rassemblé des scientifiques, des décideurs politiques et des représentants de la société civile afin d'aborder les risques environnementaux et sanitaires mondiaux croissants posés par les micro- et nanoplastiques.

A. Ragusa, J. Kára, O. Knotek, M. Burns, M. Ovtsynova, J. Ahn, A. Kotlyar, A. Masny au Parlement européen lors de la conférence « NANOPLASTIQUES : CONNEXIONS CACHÉES ET RISQUES ÉMERGENTS ».

Les experts ont souligné que ces particules de plastique microscopiques se retrouvent dans l'air, l'eau, les systèmes alimentaires et les tissus humains, ce qui pose un problème croissant en matière d'environnement et de santé publique. Les concentrations dans certaines parties de la Méditerranée seraient plus élevées que dans certaines zones de l'océan Pacifique associées à l'accumulation de plastique. Le Dr John Ahn, PhD, MBA (États-Unis), a indiqué : « Lorsque ces particules pénètrent dans le sang, elles peuvent circuler dans tout l'organisme et ont été détectées dans de nombreux organes, notamment le foie, les reins, le cœur et le placenta ». Anna Kotlyar, MSc (Israël), a ajouté : « Les micro- et nanoplastiques doivent être considérés comme un nouveau facteur physique et chimique à l'échelle planétaire ».

Les implications pour la santé ont été discutées, notamment les dommages cellulaires. Alexander Masny, MSc (Allemagne), a expliqué que la petite taille et la charge de surface des nanoplastiques leur permettent de pénétrer dans les cellules et d'affecter la fonction mitochondriale. Le professeur Antonio Ragusa, médecin (Italie), a présenté des recherches démontrant la présence de microplastiques dans le tissu placentaire humain, soulignant les risques pour le développement prénatal et la nécessité de poursuivre les recherches.

Les incidences environnementales et atmosphériques ont également été abordées. L'expert tchèque RNDr Jan Kára, PhD, a souligné que les nanoplastiques peuvent influencer les cycles de l'eau, la formation des nuages et les interactions entre l'océan et l'atmosphère, et a insisté sur la nécessité d'une surveillance standardisée au niveau mondial pour cartographier leur distribution.

Les participants à la conférence ont noté l'absence de normes mondiales de surveillance pour les particules inférieures à 10 microns et l'absence de protocoles d'évaluation des effets sur la santé. L'attention a en particulier été attirée sur le comportement des nanoplastiques qui, en raison de leur charge de surface, interagissent avec les milieux environnants, y compris les tissus vivants. Une coopération internationale et interdisciplinaire coordonnée est nécessaire pour mieux comprendre ces interactions et élaborer des stratégies de surveillance et d'atténuation efficaces. Les recommandations portent notamment sur le renforcement de la collaboration entre la médecine, les sciences de l'environnement et les géosciences, l'augmentation du financement de la recherche et la sensibilisation du public afin de favoriser l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Le député européen Ondřej Knotek a souligné la nécessité d'élaborer des politiques fondées sur les nouvelles connaissances scientifiques. Le pasteur Mark Burns (États-Unis), président de l'initiative « Spiritual Diplomats », et Maryna Ovtsynova (États-Unis), présidente d'ALLATRA IPM, ont souligné l'importance morale d'aborder ces questions de manière responsable, appelant au dialogue international et à une plus grande mobilisation du public face aux défis environnementaux mondiaux.

Pour le communiqué de presse complet et de plus amples informations, rendez-vous sur : https://allatra.org/press-release/first-steps-toward-solution-nanoplastics-were-presented-european-parliament

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