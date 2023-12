Le Partenariat CDN et la Coalition des ministres des Finances annoncent une coopération stratégique pour renforcer l'ambition climatique

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les résultats du bilan mondial et les impacts socio-économiques des événements liés au climat à travers le monde appellent à une transformation urgente de nos économies et à une mobilisation rapide et à grande échelle de financements climatiques. Un changement transformateur de ce niveau nécessite un leadership accru de la part de l'ensemble des pouvoirs publics.



Alors que les pays font progresser leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), ils s'efforcent de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et garantir un développement durable.

« Le leadership des ministères des Finances est essentiel pour intégrer le climat dans les stratégies économiques et de développement et créer des environnements propices à la mise en œuvre et à une ambition accrue, proposant une vision à long terme qui va au-delà des CDN de 2025 et en informant les stratégies de développement à long terme et à faibles émissions de gaz à effet de serre (LT-LEDS) », a déclaré Sigirid Kaag, ministre des Finances des Pays-Bas et coprésidente de la Coalition.

« Réunissant un large éventail de pays, la Coalition et le Partenariat peuvent jouer un rôle essentiel en fournissant une évaluation fiable des besoins, de l'ambition et des flux de financement climatique afin de soutenir les CDN et les LT-LEDS, et une transition juste, non seulement rhétorique, mais comprenant de véritables voies de financement alignées sur l'Accord de Paris avec des responsabilités communes, mais différenciées », a déclaré Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l'Indonésie et coprésidente de la Coalition.

Les ministres des Finances jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre de l'agenda climatique et sont dans une position unique pour :

Fixer des ambitions et aligner les CDN et LT-LEDS sur les stratégies de développement, la croissance économique et les projections budgétaires ;

Éclairer les voies de la décarbonisation au milieu du siècle ;

Intégrer les considérations climatiques dans les politiques économiques et fiscales ;

Garantir la priorisation des actions climatiques dans le processus d'allocation budgétaire du pays ;

Améliorer les environnements propices à la mobilisation de financements publics et privés ; et

Évaluer l'efficacité des dépenses liées au climat et éclairer la prise de décisions en matière de politiques climatiques.

Le Partenariat et la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique offriront des ressources et une expertise ciblées aux ministères des Finances afin qu'ils s'engagent activement dans le développement des CDN et des LT-LEDS.

« Un engagement fort de la part des ministères des Finances, et la collaboration entre le Partenariat CDN et la Coalition sont essentiels à la formulation et à l'exécution de CDN et LT-LTEDS ambitieuses, mais réalisables, et à la promotion du développement durable », a déclaré Jeanne d'Arc Mujawamariya, ministre de l'Environnement de la République du Rwanda.