Le partenariat entre Amrop et JM Search établit une nouvelle norme pour l'industrie

« Amrop et JM Search peuvent désormais affirmer que leur couverture, leur envergure et la profondeur de leur expertise rivalisent avec celles des plus grandes sociétés de recherche de cadres dans le monde. » - Annika Farin, présidente d'Amrop.

HAMBOURG, Allemagne et NEW YORK, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- En février 2021, la société de recherche multinationale Amrop et la société américaine JM Search ont formé une alliance stratégique exclusive permettant aux deux sociétés d'étendre leurs offres et leur portée mondiale respective à leurs clients. Un an après le début du partenariat, ce modèle s'est révélé être un grand succès et les deux organisations sont déterminées à renforcer encore leur relation.

Créé en 1977, Amrop est devenu l'un des plus grands cabinets de conseil en leadership au monde, avec 65 bureaux dans 53 pays. JM Search était le partenaire idéal, avec son expérience de plus de 40 ans en tant que société indépendante de recherche de cadres de premier plan aux États-Unis, avec des clients couvrant tous les grands marchés d'Amérique du Nord.

Depuis sa création en 1980 par John Marshall, JM Search a connu une croissance organique et compte maintenant plus de 130 employés. L'équipe réunit d'anciens cadres opérationnels et financiers, des investisseurs et des professionnels de la recherche expérimentés, dotés d'une spécialisation sectorielle approfondie, d'une expertise fonctionnelle et d'un accès éprouvé aux talents dans de multiples secteurs industriels. Les clients de JM Search comprennent des sociétés de capital-investissement et des sociétés de portefeuille, des entreprises financées par du capital-risque et des sociétés publiques dans toute l'Amérique du Nord. Grâce au partenariat avec Amrop , JM Search est désormais en mesure d'offrir des capacités de recherche mondiale à ses clients.

« Un partenariat mondial était attendu depuis longtemps », déclare Marshall, qui agit à titre de PDG, « surtout compte tenu du nombre croissant de clients qui exploitent des entreprises dans de multiples régions. »

Pour Amrop, l'attention accrue portée au marché américain offre ses propres opportunités, déclare Annika Farin, présidente de la société. Elle souligne comment les deux entreprises apportent un esprit d'entreprise sur le marché. « Cela fait de ce partenariat un véritable choix alternatif pour les clients, avec une offre de qualité et de profondeur », explique M. Farin.

« La capacité d'évaluer les talents et de faire les bonnes recommandations à nos clients repose sur une connaissance approfondie de nos marchés et du contexte de chaque placement, ainsi que sur la capacité de nos équipes à coopérer de manière fluide sur une même mission », explique M. Farin. « Nous sommes capables de nous aider mutuellement à réaliser bien plus que ce qui aurait été possible seuls. »

Marshall est du même avis : « Grâce à notre partenariat avec Amrop, nous avons été en mesure de résoudre les problèmes des clients dans plusieurs régions, ce qui représente une valeur supplémentaire que nous pouvons apporter à nos services. Et nous avons été en mesure de connecter nos réseaux régionaux entre plus d'une douzaine de fonds de capital-investissement de manière coordonnée et globale. »

Ensemble, les deux organisations conservent l'avantage indépendant qu'elles se sont forgées sur leurs marchés, tout en étendant leur portée et en approfondissant leur expertise et leurs compétences spécialisées. Le résultat est une suite complète de recherche de talents qui est fière de sa rapidité et de son agilité, et de sa capacité à considérer les talents à la fois sous un angle ultra-local et mondial. Cela permet d'effectuer des recherches plus rigoureuses pour trouver des cadres très intéressants.

