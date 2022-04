Le partenariat entre l'UniAthena et l'UCAM entre dans sa deuxième année et compte plus de 230 inscriptions

UniAthena, en partenariat avec l'UCAM, a délivré des diplômes professionnels reconnus.

OXFORD, Angleterre, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- UniAthena, plateforme EdTech de premier plan, et l'Universidad Católica De Murcia (UCAM), en Espagne, ont récemment célébré leurs deux ans de partenariat et plus de 230 apprenants inscrits dans divers programmes. Leur objectif est de transmettre aux apprenants les compétences requises pour les aider à affronter les difficultés du monde du travail et à devenir des experts dans leurs domaines respectifs.

Ce partenariat avec l'UCAM a permis d'offrir les programmes suivants : Executive MBA, Executive MBA-Business Analytics, Doctorat en administration des affaires et Doctorat intégré en administration des affaires. Ces programmes sont aujourd'hui très prisés par les apprenants et les diplômes sont reconnus dans le monde entier.

Ce partenariat de la connaissance a permis de créer des opportunités éducatives pour les professionnels qui souhaitent se perfectionner pour stimuler leur carrière sans interrompre leur activité. Tous les cours ont lieu exclusivement en ligne. Ils sont accessibles de partout dans le monde et bénéficient du soutien d'un tuteur personnel. Le format d'apprentissage est entièrement numérique et les horaires sont flexibles, ce qui permet à l'apprenant d'étudier à son propre rythme, en conciliant ses études et ses autres activités.

Ces programmes peuvent être achevés plus rapidement que les maîtrises et doctorats classiques. Ils sont très abordables et permettent de réduire le coût élevé des programmes de maîtrises et de doctorats. L'apprenant paie tout au long de la formation.

L'UCAM est une université de premier rang en Europe et figure parmi les 10 universités les plus appréciées des étudiants selon le classement mondial des universités de 2021 du Times Higher Education. Elle est accréditée par le ministère de l'éducation espagnol, l'ANECA, et est membre de l'ENQA d'Universia et de l'EUA.

« Cette collaboration avec l'UCAM, dont les formations ont attiré des centaines d'étudiants de divers horizons et régions géographiques, a été une expérience très enrichissante. Nous nourrissons les rêves et les ambitions de nos apprenants. Un partenariat durable et à long terme nous aiderait à mettre en place des cours très prisés qui ouvriraient la voie aux professionnels de la nouvelle génération », a déclaré M. Firoz Thairinil, fondateur et PDG de Westford Education Group.

« En 2022, nous avons participé au Westford Research Boot Camp et nous travaillons sur un nouveau projet de recherche qui vise non seulement à créer une communauté mondiale d'étudiants, mais aussi à étudier de nouvelles méthodes et technologies d'apprentissage. Cela nous permettra de trouver de nouveaux moyens de collaboration pour développer notre superbe partenariat. Nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter UniAthena, en lui souhaitant un partenariat fructueux, réussi et durable avec l'UCAM », a déclaré M. Ernesto Garcia Rodriguez, responsable du partenariat avec les entreprises à l'Universidad Católica De Murcia.

UniAthena est aujourd'hui une plateforme mondiale de services éducatifs dont la vocation est de fournir un enseignement de qualité aux étudiants du monde entier, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord en passant par les États-Unis. Ses programmes académiques comprennent des diplômes de niveau doctorat et maîtrise délivrés par des universités de premier ordre, ainsi que des certifications professionnelles délivrées par des organismes de renom. Elle tire parti de la technologie pour faciliter et enrichir l'expérience de ses apprenants.

Pour en savoir plus, consultez le site https://uniathena.com .

À propos d'Athena Global Education :

Athena Global Education est un fournisseur d'éducation en ligne proposant des programmes de maîtrise et de doctorat, ainsi que des programmes de microcrédit, à suivre selon un rythme personnel, en collaboration avec des universités européennes et une autorité réputée de qualifications professionnelles. Athena Global Education est une filiale de Westford Education Group, qui fournit des services d'enseignement supérieur depuis 2009.

