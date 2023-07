Le partenariat entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes est essentiel pour relever les défis régionaux et mondiaux, déclare le président de la BID

BRUXELLES, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La nouvelle stratégie d'investissement de l'Union européenne peut renforcer le rôle de l'Amérique latine et des Caraïbes en tant qu'élément clé de la solution aux défis régionaux et mondiaux, notamment le changement climatique, la biodiversité et l'insécurité alimentaire, a déclaré le président de la BID, Ilan Goldfajn, lors d'un sommet historique entre les deux régions, qui a réuni les gouvernements de l'Union européenne et de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes pour la première fois en huit ans.

Le « nouvel agenda pour renforcer le partenariat de l'UE avec l'Amérique latine et les Caraïbes » définit les objectifs de l'Europe pour revigorer les liens politiques et économiques. L'agenda prévoit de stimuler les investissements par le biais du programme « Global Gateway » de l'UE afin de réduire les écarts existants.

« L'Amérique latine est aujourd'hui parfaitement positionnée pour faire partie de la solution aux plus grands défis mondiaux, notamment le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la protection de la biodiversité. En travaillant plus étroitement ensemble, les secteurs public et privé de l'Europe et de notre région peuvent faire de cette opportunité une réalité », a déclaré le président Goldfajn.

L'Amérique latine joue un rôle clé dans la transition vers l'énergie propre. 30 % de l'approvisionnement énergétique total de l'ALC provient de sources renouvelables, soit le double de la moyenne mondiale, et ce chiffre pourrait croître de manière exponentielle s'il était correctement exploité. La région abrite les deux tiers du lithium mondial et 38 % du cuivre, deux éléments essentiels à la production d'énergie propre et de véhicules électriques, notamment ceux fabriqués par les constructeurs automobiles européens. La région est également le premier exportateur net de denrées alimentaires au monde, mais elle pourrait produire huit fois plus de denrées alimentaires avec des réformes et des investissements appropriés, ce qui permettrait d'atténuer l'insécurité alimentaire.

En outre, la région abrite 40 % de la biodiversité mondiale. L'Amazonie absorbe à elle seule un quart des émissions de carbone de la planète ; il est donc essentiel de la protéger pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. C'est pourquoi la BID lance le programme global Amazonía Forever.

Le nouveau programme de l'Europe intervient alors que les investissements étrangers directs en Amérique latine et dans les Caraïbes sont en hausse. L'année dernière, ils ont atteint le chiffre record de 225 milliards de dollars, selon un nouveau rapport des Nations unies. Les investissements directs de l'Europe dans la région dépassent désormais ses investissements directs en Inde, en Chine et au Japon réunis.

« Cet investissement profite non seulement à l'Amérique latine et aux Caraïbes, mais aussi à l'Union européenne, à un moment où de nombreuses priorités sont partagées. La BID a été le partenaire de choix de l'Europe et des entreprises européennes pour accroître les financements et maximiser l'impact, notamment grâce à nos nouveaux outils financiers innovants », a déclaré le président Goldfajn.

Afin de promouvoir des liens plus étroits et l'investissement dans la région, la BID a co-organisé une table ronde d'affaires lors du sommet, à laquelle ont participé des dirigeants des secteurs privé et public des deux côtés de l'Atlantique, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président espagnol Pedro Sánchez, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président exécutif de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

Pendant son séjour à Bruxelles, la délégation de la BID a rencontré des dirigeants de toute l'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Europe, y compris d'importantes entreprises du secteur privé telles que Nokia et Siemens. Le président Goldfajn a également rencontré des chefs d'État de la région ainsi que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui a encouragé l'établissement de liens plus forts et plus stratégiques entre les deux régions. Il a également rencontré Jutta Urpilainen, la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux.

Treize pays de l'Union européenne sont membres de la BID depuis près d'un demi-siècle. Ils se sont associés à la Banque dans le cadre d'un large éventail de projets, allant de la numérisation à l'adaptation au climat et à son atténuation, en passant par l'égalité des sexes, l'eau et l'assainissement, les infrastructures, le développement communautaire et le commerce, qui visent tous à promouvoir le développement durable.

Au cours de la dernière décennie, la BID et l'UE ont collaboré à des dialogues sur la politique régionale, cofinancé des projets et mis en œuvre 49 initiatives conjointes.

Cette collaboration comprend des exemples tels que la contribution de l'Espagne à un fonds pour l'eau et l'assainissement qui a directement bénéficié à plus de 3 millions de personnes. La BID s'est également associée à l'Agence française de développement pour financer conjointement 6,3 milliards de dollars de projets sociaux, climatiques, d'infrastructure et de numérisation. Enfin, l'Allemagne a aidé la BID à lancer la plateforme de transparence des obligations vertes, qui couvre désormais plus des trois quarts des émissions d'obligations vertes de la région.

Rien qu'au cours de l'année écoulée, la Commission européenne a alloué 35,5 millions de dollars de subventions à des projets de la BID, dans les domaines de la santé et du commerce. Les pays européens sont également des contributeurs clés au nouveau programme Amazonia Forever de la BID, qui protégera cet extraordinaire espace naturel et facilitera l'investissement dans le développement durable.

