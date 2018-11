Le patch portable TempTraq® pour surveillance de la température obtient l'approbation pour marquage CE

TempTraq®, appareil vestimentaire Bluetooth pour la surveillance de la température procure une tranquillité d'esprit aux parents et aux personnes soignantes à domicile, et établit une nouvelle norme de soins pour les hôpitaux en Europe

CLEVELAND, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Blue Spark Technologies a annoncé aujourd'hui que l'approbation du marquage CE a été accordée à TempTraq, son moniteur révolutionnaire portable Bluetooth de température. Avec le marquage CE, TempTraq sera bientôt mis à la disposition du grand public et des systèmes hospitaliers en Europe afin de répondre à leur demande pour cette solution unique servant au suivi continu de la température sous forme d'un patch souple, confortable et jetable.

En fournissant des lectures sans fil de température continues, TempTraq soulage de nombreuses inquiétudes chez ceux qui prennent soin d'un être cher malade ou en voie de guérison, notamment la nécessité de les déranger ou de les réveiller constamment. Les personnes soignantes peuvent surveiller les données de température depuis n'importe où et des décisions importantes sur les soins de santé peuvent ainsi être prises plus tôt. De plus, le timbre portable peut même envoyer des alarmes sur des appareils portables lorsque le patient atteint un niveau de température prédéterminé par l'utilisateur.

Grâce à TempTraq Connect, service sécurisé compatible avec la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, loi des États-Unis sur la transférabilité et la responsabilité de l'assurance maladie) et pris en charge par la plateforme de nuage Google pour les services de santé, TempTraq peut s'intégrer directement dans un système central de suivi hospitalier et aux dossiers électroniques de santé (DES) en vue de la sécurité et de la sûreté du stockage des données de patients. Les prestataires de services de santé peuvent alors visualiser la température sur leurs systèmes aussi souvent que nécessaire et recevoir en temps réel des alarmes audibles ou visuelles en cas de changements de température au chevet du patient, ou au poste central d'infirmerie, ou les deux. En outre, il n'est plus nécessaire de réveiller les patients pour prendre leur température : la conception hygiénique à usage unique et jetable élimine la servitude, le temps et le coût liés à la stérilisation de l'appareil entre chaque utilisation.

TempTraq a fait preuve d'efficacité dans les contextes les plus exigeants, parmi lesquels l'unité de soins intensifs à la Cleveland Clinic, le centre du cancer aux hôpitaux universitaires Seidman et à l'hôpital des enfants de Cincinnati, de même que dans plusieurs autres hôpitaux de premier plan.

Le système TempTraq est modulable et il peut prendre en charge un seul hôpital ou bien un système de soins de santé faisant intervenir plusieurs hôpitaux ou un groupe de médecins.

Pour en savoir plus sur TempTraq, veuillez visiter www.TempTraq.com.

À propos de Blue Spark Technologies, Inc.

Basé à Westlake dans l'Ohio, Blue Spark Technologies, Inc. est le leader dans le développement de solutions minces, flexibles et imprimées d'alimentation pour systèmes électroniques imprimés, comprenant des solutions mises au point en faisant appel à sa technologie en propriété exclusive de batteries minces et flexibles. Toute dernière innovation brevetée de Blue Spark Technologies, TempTraq®, est le seul appareil vestimentaire Bluetooth® pour suivi de la température. Il se présente sous la forme d'un timbre souple et confortable qui, de façon continue et sûre, sans causer de gêne, surveille la température du corps jusqu'à 24 ou 48 heures et envoie des alarmes sur appareils mobiles compatibles Apple® ou Android™.

Compatible avec la HIPAA et pris en charge par la plateforme de nuage de Google pour services de santé, le service TempTraq Connect de la Société permet aux parents et aux personnes soignantes de surveiller la température du corps de n'importe où. Il permet une intégration directe des systèmes de dossiers électroniques de santé (DES) des prestataires de soins de santé et des postes centraux d'infirmerie, ceci assurant une méthode sécurisée pour le stockage de données de soins de santé.

TempTraq a fait preuve d'efficacité dans les contextes les plus exigeants, parmi lesquels la Cleveland Clinic, le centre du cancer aux hôpitaux universitaires Seidman et à l'hôpital des enfants de Cincinnati, de même que dans plusieurs autres hôpitaux de premier plan. Le système TempTraq est modulable et il peut prendre en charge un seul hôpital ou bien un système de soins de santé faisant intervenir un groupe de médecins ou plusieurs hôpitaux.