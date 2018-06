Le patrimoine du whisky n° 1 dans le monde, Johnnie Walker, ravira les voyageurs cet été dans les aéroports d'Heathrow et Édimbourg

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702309/Johnnie_Walker.jpg )



Mettant en scène des images exceptionnelles des paysages des Highlands, des îles écossaises, du Speyside ou encore de la région des Lowlands, cette nouvelle campagne donnera vie à l'héritage du whisky écossais le plus célèbre au monde[1] pour le plus grand plaisir des voyageurs du monde entier.

En faisant valoir la fabrication du whisky Johnnie Walker qui assemble les meilleurs whiskys issus des quatre coins de l'Écosse, la nouvelle campagne salue le résultat de la réunion de grands whiskys et de grands hommes et intègre une série de feel-good movies (films inspirant la bonne humeur), ainsi que des affichages et publicités numériques qui renforcent ce sentiment.

Anna MacDonald, directrice du marketing chez Diageo Global Travel, a déclaré : « Je suis ravie de lancer la nouvelle campagne publicitaire de Johnnie Walker chez Global Travel au Royaume-Uni, le berceau du whisky. Pour rester en phase avec la philosophie de progrès historique de Johnnie Walker, nous constatons que dans la vie, il ne s'agit pas toujours de savoir où nous allons, mais plutôt de savoir avec qui nous faisons ce parcours, et nous sommes certains que les voyageurs apprécieront de rencontrer l'histoire et l'esprit aventureux de ce whisky écossais très apprécié ».

La dernière-née des campagnes de promotion primées de la marque Johnnie Walker Keep Walking s'appuiera en grande partie sur des canaux statiques et numériques dans les deux aéroports, ainsi que dans les salons de la British Airways et sur les écrans de divertissement à bord des appareils. Ceux qui voyageront cet été pourront également visionner le nouveau film sur les écrans numériques disposés dans les installations permanentes Johnnie Walker présentes dans les aéroports du monde entier.

John Williams, directeur international de la marque Johnnie Walker, a ajouté : « Notre engagement de fabriquer un whisky de qualité pour les moment privilégiés de la vie a toujours été important pour nous. Durant la plus grande partie des 200 dernières années, nous avons recherché les meilleurs whiskys de toute l'Écosse afin que les gens apprécient ces moments où l'on se retrouve avec ceux qui comptent pour nous.

« C'est vraiment ce que je trouve extraordinaire avec cette campagne, c'est une opportunité de mettre en avant le fait que nous réunissons les whiskys les plus exceptionnels d'Écosse. J'ai particulièrement hâte de voir cette campagne prendre vie chez Global Travel, d'autant que nous savons que pour des millions de voyageurs à travers le monde, Johnnie Walker représente le whisky écossais par excellence que l'on déguste lors des réunions de famille ou entre amis ».

La nouvelle campagne de Johnnie Walker demeurera dans les aéroports d'Heathrow et d'Édimbourg jusqu'en septembre 2018.

