Le pavillon de Médine, joyau de la couronne du Smart City Expo World Congress, à Barcelone

BARCELONA, Espagne, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Smart City Expo World Congress 2022 restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs forums sur les villes design de ces derniers temps. Pendant trois jours, le plus grand événement international pour les villes réunit à Barcelone quelque 20 000 experts, universitaires, représentants de villes, d'organisations internationales et d'entreprises technologiques, pour aborder l'avenir des villes sous l'angle de la durabilité, de l'inclusion, des droits numériques, de la résilience et, surtout, de la centricité humaine.

Madinah's Pavilion at Smart City Expo World Congress 2022 Barcelona

Cette année, le joyau de la couronne est le pavillon de la ville de Médine. Environ 200 m2 de culture, d'innovation et de tranquillité, dans un stand inspiré, avant tout, par les citoyens.

Invitée par le Congrès mondial des villes intelligentes, l'Autorité de développement de la région d'Al-Madinah (MDA) participe au SCEWC22 pour partager ses expériences et son expertise dans le domaine des villes intelligentes dans le pavillon d'Al-Madinah.

Tout au long des premier et deuxième jours de l'événement, la MDA a participé à différentes sessions du Congrès mondial avec des leaders d'opinion bien connus, afin de partager les orientations de la ville intelligente centrée sur l'homme d'Al-Madinah et l'utilisation de la technologie comme moyen de soutien plutôt que comme objectif. « Nous sommes passés d'une approche axée sur l'offre à une approche axée sur la demande. Notre objectif fondamental est d'améliorer la vie des citoyens et des visiteurs de Médine. Nous voulons être la ville intelligente la plus tranquille du monde », a déclaré Abdulrahman Ibrahim, responsable des données et de l'innovation chez MDA.

Le pavillon d'Al-Madinah à la Smart Cities Expo présente des unités qui exposent un modèle 3D de la mosquée du prophète, la stratégie Smart Madinah, la plateforme Absher, la plateforme Raseel pour les villes intelligentes, la plateforme Labaih pour le conseil psychologique et l'Académie médicale virtuelle. Culture, hospitalité et technologie sont réunies dans un espace soigneusement conçu, ce qui en fait l'un des stands les plus visités du Congrès.

Il convient de mentionner qu'Al-Madinah figure dans l'indice IMD Smart City depuis l'année dernière (2021) ; elle se classe au deuxième rang national après Riyad, au quatrième rang régional et au 72e rang mondial, devant d'autres villes internationales anciennes et historiques. Al-Madinah est la seule ville arabe et asiatique à figurer parmi les dix premières villes ayant adopté les indicateurs ISO pour les villes intelligentes, publiés par le World Council on City Data.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1949006/Madinah_Pavilion.jpg

SOURCE Madinah City