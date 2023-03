Le PDG de Wemade, Henry Chang, partage sa vision de l'économie inter-game à la GDC 2023

La technologie blockchain peut rendre les jeux plus amusants en reliant une économie de jeu bien conçue avec la réalité

Les économies de MIR4 et MIR M sont connectées pour construire une économie inter-game et des jeux inter-game

WEMIX PLAY, où les jeux inter-game sont pris en charge, fournira à tous les développeurs les outils nécessaires pour un développement de jeu blockchain

SAN FRANCISCO, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Game Developers Conference (GDC) de San Francisco de cette année met l'accent sur la myriade de façons dont l'industrie du jeu pourrait évoluer, et le discours du PDG de Wemade Henry Chang intitulé « The Future of Gaming : Inter-game Play and Beyond » s'est avéré très opportun. Henry Chang a détaillé les façons dont les innovateurs, notamment les développeurs de jeux et les studios, construisent l'avenir des jeux en utilisant la technologie blockchain pour créer une économie inter-game fluide alimentée par un jeu inter-game libre, dans un jeu et d'un jeu à l'autre, sur toutes les plateformes. Parmi les autres points clés évoqués :

Wemade CEO Henry Chang shares inter-game economy vision at GDC 2023

Ce que la technologie blockchain peut faire

« La technologie blockchain peut rendre de bons jeux encore plus amusants, a-t-il déclaré, en connectant les économies inter-game de jeux bien conçus avec l'économie réelle via des jetons de jeu et des NFT. »

« Les jeux deviennent beaucoup plus amusants lorsque la technologie blockchain est appliquée. Les NFT et les jetons de jeu peuvent être émis et échangés dans et en dehors des jeux, créant des tokenomics de jeu uniques. »

Les avantages d'une économie inter-game connectée : MIR4 et MIRM

« N'importe qui peut faire un nouveau jeu en utilisant les jetons de jeu et les NFT de MIR4 [sur la plateforme de jeu blockchain WEMIX PLAY]. »

[Concernant l'interaction entre les économies de jeux des versions blockchain de MIR4 et MIR M] « Ces processus [d'obtention de ressources en jeu, de jetons de jeu et de jetons de gouvernance des deux jeux] établiront une économie inter-game où les économies de MIR M et MIR4 sont directement et indirectement connectées, ce qui, à terme, générera un jeu inter-game. »

« Le nombre d'utilisateurs [de MIR4] et les ventes se sont améliorés [après le lancement de MIR M] », ce qui « est un phénomène sans précédent créé par l'économie inter-game et le jeu inter-game. Une connexion très élémentaire et très simple a déclenché un nouveau gameplay qui n'a jamais existé auparavant. »

À quoi ressemble la future économie inter-game

Bien que « tous les jeux ont existé indépendamment comme des îles », il y aura « le phénomène massif de jeux multiples connectés par la technologie blockchain. »

« Tout le monde aime les jeux et mène des activités économiques, mais lorsque les deux sont connectés par la technologie blockchain, cet écosystème géant, qui génère une économie inter-game et un jeu inter-game, peut être appelé métavers. »

Collaboration entre Wemade et les développeurs de jeux

« La force des développeurs de jeux réside dans la création de jeux agréables. »

« En travaillant ensemble, nous pouvons saisir cette occasion incroyable et maîtriser le paysage émergent du gaming. »

« Chez Wemade, nous nous engageons à aider les développeurs de jeux intéressés par la technologie blockchain à créer des jeux blockchain exceptionnels. »

À propos de WEMADE

« Là où les jeux changent »

WEMADE est un leader reconnu dans le secteur du développement de jeux avec plus de 20 ans d'expérience, ainsi qu'un pionnier de l'adoption massive de la technologie blockchain dans le secteur mondial du gaming. Avec plus de vingt ans d'expérience en matière de développement de jeux et de services, WEMADE comprend parfaitement ce qu'il faut faire pour créer de bons jeux pour la communauté mondiale des joueurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039133/Henry_Chang.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd