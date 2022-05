Le Philips GoPix 1 récompensé par le prix iF Design Award et le prix Red Dot Award 2022

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir ces deux prix de renommée mondiale : Red Dot et iF Design 2022. Conçu pour être le compagnon ultime des nomades numériques, le GoPix 1 crée l'alliance parfaite entre design et fonctionnalité. Il s'agit sans aucun doute d'un projecteur unique qui offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à ses caractéristiques et ses finitions haut de gamme. Ces prix renforcent notre engagement à innover pour améliorer la vie des gens », a déclaré Dan Mamane, président de Screeneo Innovation SA.

Le Philips GoPix 1 est un projecteur DLP LED de poche, portable et ultraplat, qui offre jusqu'à 75" de divertissement dans presque tous les endroits. Doté d'une batterie intégrée et compatible avec les banques d'alimentation, le GoPix 1 offre une véritable portabilité et jusqu'à 2 heures de divertissement sans cordon d'alimentation. La vidéo USB-C et un port HDMI vous permettent de vous connecter à tous vos appareils intelligents, notamment les ordinateurs portables, les smartphones et autres. Vous pouvez également utiliser la charge USB-C avec n'importe quel chargeur PD, vous n'aurez donc pas besoin d'en emporter d'autres dans votre sac. Avec une épaisseur de seulement 18 mm (0,71 pouce), le GoPix 1 est le projecteur le plus élégant, le plus fin et le plus lumineux du monde.

Le Philips GoPix 1 est livré avec une télécommande, un trépied, des câbles vidéo USB-C et HDMI et est disponible dès maintenant, à partir de 329 EUR / 329 USD

À propos de Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, également connue sous le nom de Philips Projection, a été créée en 2018 et est un partenaire exclusif de licence de marque mondiale de PHILIPS. La société a acquis tous les droits internationaux de la marque PHILIPS pour les projecteurs portatifs, les projecteurs à focale ultra-courte et les récepteurs de télévision numérique. Screeneo Innovation SA est responsable de la conception, de la fabrication, des ventes, de l'assistance aux clients et fait office de distributeur mondial de ces produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.usa.philips.com/c-m-so/projectors .

