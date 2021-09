Le pionnier américain du CBD, GenCanna, acquiert CBD Capital, un fournisseur de CBD basé à Londres

L'acquisition accroît considérablement les activités de GenCanna en matière d'ingrédients en vrac et de produits finis au Royaume-Uni et sur les principaux marchés européens et mondiaux

WINCHESTER, Ky., 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- GenCanna (https://gencanna.com/), un producteur fondateur de l'industrie de CBD haut de gamme à spectre complet et à large spectre et d'autres cannabinoïdes de qualité pour l'approvisionnement en vrac et la formulation de produits finis, a annoncé aujourd'hui avoir acquis CBD Capital Ltd (https://cbd-capital.com/), le principal fournisseur de distillat, d'isolat et d'ingrédients hydrosolubles en vrac de CBD ainsi que de services de marque blanche et privée au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et sur les marchés du monde entier. Le PDG de CBD Capital, Hassan Akhtar, continuera à exercer ses fonctions actuelles.

L'acquisition de CBD Capital permet à GenCanna d'élargir son offre de produits CBD en vrac et ses capacités de distribution à ses clients étrangers, ainsi que d'étendre ses capacités de formulation et ses opérations interentreprises grâce au réseau de partenaires de valeur de CBD Capital. CBD Capital rassemble également plusieurs sous-marques qui bénéficieront désormais d'un développement accéléré des produits et d'une expansion du marché, puisque davantage de ressources leur seront consacrées. L'ajout de CBD Capital fait suite à l'acquisition par GenCanna de Taylor Mammon, un formulateur de produits finis CBD et accélérateur de marque basé à Londres, renforçant ainsi l'empreinte de GenCanna sur le marché mondial du CBD.

« L'acquisition hautement stratégique de CBD Capital élargit et consolide la position de leader de GenCanna sur les marchés à forte croissance du CBD au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et dans le reste du monde », a déclaré Andrew Barnett, PDG de GenCanna. « En tant que partenaire à long terme de CBD Capital, nous connaissons parfaitement son impressionnante activité, ce qui renforcera considérablement la capacité de GenCanna à fournir à notre clientèle mondiale grandissante l'étendue et la richesse de nos services - tels qu'une plus grande capacité de formulation et une plus grande polyvalence des produits finis, une plus grande flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et une mise en œuvre rapide sur le marché. Nous sommes impatients de tirer parti de la solide expérience et de la passion de CBD Capital dans le secteur pour développer des solutions clés en main de bout en bout qui accélèrent les ventes et exploite pleinement les dollars de marge brute de nos clients. Il s'agit de la méthode GenCanna »

Avec l'ouverture récente par CBD Capital d'une nouvelle base à Rotterdam, aux Pays-Bas, qui facilite les capacités de distribution le lendemain sur les marchés de l'Union européenne, la société est stratégiquement et logistiquement positionnée pour poursuivre sa croissance et son implantation sur le marché. « Nous sommes ravis de rejoindre la famille croissante des entreprises GenCanna CBD », a déclaré Hassan Akhtar, PDG de CBD Capital. « L'injection de capital financier et humain, combinée aux formidables sciences d'extraction et de raffinement des ingrédients de CBD de GenCanna, ainsi qu'à son palmarès remarquable en matière de conformité, facilitera désormais grandement l'expansion et la réalisation de plusieurs stratégies de canaux clés et d'initiatives de croissance du marché actuellement au sein du pipeline de CBD Capital. »

À propos de CBD Capital :

CBD Capital Ltd. (https://cbd-capital.com/) est un fournisseur mondial de CBD, qui distribue des phytocannabinoïdes en gros, de qualité pharmaceutique et accrédités au niveau international, aux leaders de l'industrie mondiale du cannabidiol. Validées par le biais d'accréditations et de certifications réglementaires de plusieurs gouvernements du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du monde entier, les techniques d'extraction de pointe de la société sont associées à une chaîne d'approvisionnement internationale diversifiée afin de garantir la fourniture de produits finis et en vrac de CBD de qualité pharmaceutique, compétitifs sur le marché.

À propos de Taylor Mammon

Taylor Mammon Ltd. (https://taylormammon.com/est un fabricant de marque blanche et un distributeur de marque de produits à base de CBD. Taylor Mammon voit les avantages de la puissance du CBD et a créé un modèle d'entreprise qui offre à ses partenaires de marque la propriété totale sur leurs marques, tout en permettant aux consommateurs finaux de bénéficier des applications passionnantes du CBD. Taylor Mammon innove continuellement de nouveaux produits pour répondre aux demandes rigoureuses de ses partenaires.

À propos de GenCanna :

GenCanna (https://gencanna.com/) est un producteur pionnier verticalement intégré de CBD et d'autres cannabinoïdes de qualité supérieure dérivés du chanvre, tant dans l'approvisionnement en vrac que dans des formulations de produits finis de haute qualité. La chaîne d'approvisionnement optimisée de GenCanna est construite et exploitée selon les normes d'assurance qualité et les mandats réglementaires les plus stricts (BRCGS, cGMP), et la société continue d'obtenir les validations de conformité les plus convoitées du secteur, notamment la demande Novel Foods de la FSA du Royaume-Uni. Pour en savoir plus, consultez le site https://gencanna.com/compliance/

