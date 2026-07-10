Le Pionnier Original : vous et HIKMICRO - Célébrons ensemble trois ans à la pointe de la chasse numérique

HANGZHOU, Chine, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO a lancé sa nouvelle campagne pour la saison de la chasse au sanglier :« The Pioneer's Journey ». Cette campagne fête trois années d'innovation, de leadership et de confiance qui caractérisent la gamme HABROK, tout en rendant hommage aux chasseurs pionniers qui ont contribué à son évolution.

Chaque saison de chasse au sanglier est l'occasion d'introduire des nouveautés, des nouvelles caractéristiques techniques et des nouvelles promesses. Pourtant, sur le terrain — où les occasions sont fugaces et où chaque décision a son importance — les chasseurs évaluent leurs performances selon un autre critère : non pas ce qui est le plus récent, mais ce qui reste fiable après plusieurs saisons d'utilisation dans des conditions réelles.

Depuis le lancement de HABROK en 2023, HIKMICRO s'est concentré non pas sur la nouveauté, mais sur un perfectionnement continu, en fonction des besoins réels des chasseurs et l'expérience acquise sur le terrain. De HABROK (2023) à HABROK 4K (2024), HABROK Pro (2025) et HABROK 4K 2.0 (2026), chaque nouvelle version offre des performances d'imagerie améliorées, une ergonomie perfectionnée et une intelligence opérationnelle renforcée. Progressivement, l'innovation fait place à la maturité et la technologie engendre la réputation. Ce qui n'était au départ qu'une gamme de produits précurseurs est aujourd'hui devenue une référence à laquelle font confiance les chasseurs du monde entier.

Le véritable leadership se forge par une évolution constante, fait ses preuves sur le terrain et se renforce grâce aux chasseurs qui font confiance à ce parcours.

Le parcours de l'évolution : qualité d'image et expérience d'utilisation

Pour HIKMICRO, le leadership ne consiste pas à se reposer sur ses lauriers après une avancée décisive. Le leadership se mesure à la volonté d'améliorer ce qui fonctionne déjà, saison après saison, détail après détail. De HABROK à HABROK 4K 2.0, la gamme a suivi un parcours d'évolution constante, guidé non pas par la recherche de la nouveauté, mais par celle de la maturité. Derrière chaque génération se cachent des milliers de décisions dont les chasseurs ne se rendent peut-être pas compte individuellement, mais dont ils ressentent les effets collectivement — chacune contribuant à une expérience sur le terrain plus intuitive, plus fiable et plus constante.

HABROK offre une résolution thermique à spectre complet allant de 256 à 1 280, associée à une imagerie optique CMOS 4K UHD, ce qui permet aux chasseurs de choisir le niveau de performance le mieux adapté à leur environnement et à leur style de chasse. La sensibilité thermique ne cesse de s'améliorer grâce à des valeurs de NETD (différence de la température équivalente de bruit) de plus en plus faibles, ce qui renforce la capacité de détection et la perception de l'environnement dans des conditions difficiles. Les améliorations apportées à Image Pro 4.0, ainsi que l'intégration de technologies de pointe telles que HSIS, SYNC PRO et ZOOM PRO, renforcent encore la netteté et la fluidité de l'image, ainsi que la fiabilité de l'identification des cibles.

HABROK intègre la technologie Dual EIS afin de fournir une observation plus stable dans des situations dynamiques. La disposition soignée des boutons et l'ergonomie optimisée du boîtier garantissent un fonctionnement fluide tout en minimisant les distractions lors des moments critiques sur le terrain. La technologie brevetée « Rear Focus » avec commutateur T/D (thermique/numérique) permet des passages intuitifs d'un mode d'observation à l'autre. Une architecture d'affichage plus grande et optimisée renforce encore davantage l'immersion et améliore le confort visuel à long terme lors d'une utilisation prolongée.

La connectivité entre appareils permet une communication fluide au sein de la gamme HABROK. L'intégration poussée avec HIKZONE enrichit encore davantage l'expérience de l'écosystème et optimise les flux de travail sur le terrain. Si l'aspect extérieur peut être reproduit, il n'en va pas de même pour la finesse qui se cache derrière chaque mise à jour d'algorithme, chaque ajustement structurel et chaque conception d'interaction. Chaque amélioration obéit à un seul principe : répondre aux besoins réels des chasseurs et pas seulement à des caractéristiques.

Avec cette philosophie axée sur l'amélioration continue, HIKMICRO transforme les avancées technologiques en fonctionnalités concrètes, garantissant ainsi que chaque amélioration apporte une valeur ajoutée significative dans les conditions de chasse réelles.

Le pionnier original : les chasseurs qui ont marqué de leur empreinte cette évolution

Il y a trois ans, alors que les jumelles de chasse numériques étaient encore méconnues des chasseurs, un groupe de pionniers a choisi une autre voie. Ils ont adopté une nouvelle façon de voir les choses, en considérant l'imagerie thermique et numérique comme un atout décisif dans des conditions de chasse réelles. En accompagnant HIKMICRO au cours de ses premiers pas, ils sont devenus les véritables pionniers de cette aventure.

Leur conviction n'a pas seulement contribué au lancement d'un produit : elle a également contribué à définir toute une catégorie. En tant que premiers utilisateurs d'HABROK, leurs expériences concrètes, leurs attentes et leurs commentaires ont joué un rôle décisif dans le perfectionnement de chacune des versions suivantes.

Le « pionnier authentique » ne se définit pas par celui qui a été le premier, mais par celui qui est prêt à essayer quelque chose de nouveau. Ces chasseurs ont été bien plus que de simples pionniers : grâce à leur confiance, à leur expérience et à leur conviction dans une nouvelle façon de voir, ils ont contribué à façonner l'avenir des jumelles de chasse numériques. Leur expérience est devenue indissociable de l'évolution d'HABROK.

Une confiance acquise sur le terrain

Les chasseurs qui ont façonné l'aventure HABROK ne se sont pas contentés d'adopter une nouvelle catégorie : ils l'ont validée sur le terrain. Si l'innovation est le signe d'un nouveau départ, la confiance est la clé d'un leadership durable. Pour HABROK, cette confiance s'est forgée grâce à des performances constantes dans des conditions de chasse réelles, saison après saison.

Au cours des trois dernières années, les expériences utilisateur authentiques sont devenues la preuve la plus tangible qu'HABROK est devenu une référence. Sur des terrains variés et dans des situations de chasse diverses, HABROK a prouvé sa valeur au-delà de ses caractéristiques techniques, en offrant assurance, fiabilité et confiance au moment où cela compte le plus.

C'est ainsi que la réputation se transforme en leadership. Chaque identification réussie dans la pénombre, chaque moment de clarté sur un terrain difficile et chaque décision cruciale prise grâce à HABROK renforce le lien qui unit HIKMICRO à sa communauté de pionniers. Grâce à ces expériences éprouvées sur le terrain, HABROK est passé du statut de produit innovant à celui de compagnon de confiance en pleine nature.

Une référence construite ensemble

Trois ans après avoir contribué à définir le concept des jumelles de chasse numériques, HABROK continue de faire figure de référence grâce à une évolution constante, à son esprit pionnier et à une fiabilité éprouvée sur le terrain. Chaque mise à jour de l'algorithme est synonyme d'amélioration. Chaque amélioration apportée à la conception tient compte des commentaires des chasseurs. Chaque témoignage sur le terrain renforce la confiance établie tout au long de ce parcours.

En rendant hommage à la communauté qui a contribué à son évolution, HIKMICRO renforce sa position non seulement en tant que leader dans le domaine de l'optique de plein air, mais aussi en tant que marque qui ne cesse d'évoluer grâce à ceux qu'elle sert. Le concept Original Pioneer est apparu en 2023. Aujourd'hui, cette aventure se poursuit, sous l'impulsion de HIKMICRO et en collaboration avec les chasseurs qui ont été témoins de chaque étape de ce parcours.