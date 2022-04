Le plus grand événement de piratage de crypto est de retour pour la 8e fois avec les meilleurs défis et les récompenses les plus importantes

Dans le passé, nous avons assisté à des défis qui consistaient à percer une cryptographie faible, à inverser le bytecode d'un smart-contract et à fuzzer des réseaux, mais cette fois, l'équipe a également fait en sorte qu'une partie du défi se déroule dans le métavers. Lors du tour préliminaire, qui s'est déroulé le 8 avril 2022, les joueurs devaient résoudre des tâches d'OSINT au sein de Decentraland, qui a pour la première fois introduit la cybersécurité dans le métavers.

« Parfois, les meilleurs hackers restent invisibles, soit en travaillant dans des entreprises Big Four, soit dans un environnement totalement non technique, et ne montrent leurs véritables compétences que sur des chats IRC et des CTF. Mais comme les jeux de CTF ont récemment commencé à perdre en qualité, l'industrie de la sécurité est en train de perdre son accès à ces personnes. Nous voulions montrer à la fois aux concurrents et aux sponsors comment nous pouvons modifier l'ancienne méthode de matchmaking en centrant les jeux sur les joueurs et non sur les besoins en ressources humaines des organisateurs ». ~ Silur

Au départ, l'histoire du CCTF a démarré comme un projet familial amusant, qui a rapidement suscité l'attention tant par le nombre de concurrents que par les parrainages, pour devenir le plus grand CTF axé sur les cryptomonnaies et la blockchain. Les principaux organisateurs, qui sont David (Six) Pethes, expert en sécurité et auditeur, et Silur, ancien développeur Ethereum, s'engagent à ce que le CCTF reste un événement à but non lucratif qui bénéficie de la sensibilisation à la sécurité qu'il crée grâce à ses défis réalistes. Selon eux, la scène CTF s'est focalisée sur des exercices conçus sur mesure autour d'exploits exotiques afin que les RH trouvent des experts en sécurité, mais ce type de hacks est rarement vu dans le monde réel et engendre une certaine confusion dans le secteur.

