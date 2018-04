Le plus grand organisme humanitaire d'Indonésie, Aksi Cepat Tanggap (ACT) apporte 1000 tonnes de riz aux réfugiés syriens

Le navire quittera le port de Belawan, à Medan, le 21 avril. « Il sera envoyé aux réfugiés syriens par le biais de la Turquie. Sur les quelque 12,5 millions de réfugiés syriens, près de 3,5 millions d'entre eux sont en Turquie. Aussi, il est important de coopérer avec la Turquie pour aider ces réfugiés », a déclaré le président d'ACT, Ahyudin, lors de son discours inaugural. Il devrait atteindre la Turquie dans un mois.

L'événement s'est achevé par une prière et l'envoi du convoi vers le port de Belawan par le maire de Banda Aceh, Aminullah, la mère du Gouverneur de la province de Nangroe Aceh Darussalam (NAD) et le président d'ACT, Ahyudin, accompagnés d'oulémas et de milliers d'Acehnais qui ont levé le drapeau de l'Indonésie et de la Turquie.

Lors de l'événement, un certain nombre d'érudits musulmans indonésiens venant d'Aceh jusqu'à la Papouasie sont venus prononcer des sermons, et notamment l'intellectuel saoudien à présent citoyen indonésien, le cheikh Ali Jabeer ; le chef religieux Acehnais Tengku HM Yusuf A. Wahab ; le député de l'assemblée consultative des oulémas acehnais, Tengku H Faisal Ali ; l'ecclésiastique Jakartanais, Ustaz Herwibowo ; et l'ecclésiastique Papou, Ustaz Fadlan.

Le cheikh Ali Jabeer a exprimé sa joie d'accompagner le départ du navire humanitaire, apportant 1000 tonnes de riz au peuple de Syrie frappé par le malheur.

« La distribution des 1000 tonnes de riz sera le début de la prospérité pour Aceh, voire la prospérité de la nation indonésienne. La Turquie peut prospérer grâce à sa générosité envers les réfugiés syriens, Aceh connaîtra cette prospérité à son tour après l'envoi de 1000 tonnes de ce riz », a déclaré l'intellectuel né à Médine.

En deux ans, ACT a distribué plus de 5000 tonnes de riz et d'équipements médicaux aux zones affectées par la guerre à travers le monde comme le Myanmar, la Somalie, Gaza et la Syrie.

Actuellement, à l'échelle mondiale, ACT continue de développer des réseaux sous la forme de représentants afin de préparer des bureaux d'ACT à l'étranger. Les activités du programme mondial ont atteint 43 pays en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Indochine et en Europe. Le champ d'action d'ACT commence derrière chaque tragédie humanitaire dans les différentes parties du monde, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de famine et de sécheresse, de conflits et guerres, et notamment l'oppression des minorités de divers pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/677273/Aksi_Cepat_Tanggap.jpg

SOURCE Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Related Links

https://act.id/en/donasi