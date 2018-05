Le plus grand réseau européen de la recherche et de l'enseignement fait face à la menace DDoS grâce à Flowmon

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg )



Avec plus de 40 réseaux nationaux de la recherche et de l'enseignement (NREN pour National Research and Education Network) partenaires en Europe, le réseau GÉANT dessert 50 millions d'utilisateurs et 10 000 établissements de R&E, et leur offre un accès hautement fiable et sans contraintes à des ressources de traitement, d'analyse et de stockage notamment, ainsi qu'à des applications.

« Ces services constituent une priorité essentielle pour nos NREN partenaires, qui sont constamment et de plus en plus sous la menace des attaques DDoS », déclare Evangelos Spatharas, chef de la sécurité chez GÉANT.

Pour faire face à la menace DDoS, GÉANT a décidé de renforcer son infrastructure de sécurité et de déployer une solution anti-DDoS out-of-path. Avec une dorsale IP transférant des pétaoctets de données chaque jour et à des vitesses dépassant régulièrement les 500 Gbps, la capacité de surveiller un trafic aussi intense représentait une exigence cruciale. L'architecture mutualisée, l'interopérabilité et la redondance positive intégrale étaient également impératives. Après une évaluation des principaux fournisseurs dans ce domaine, GÉANT a sélectionné la solution anti-DDoS de Flowmon Networks.

« Intégré à la plateforme de sécurité informatique externalisée de GÉANT, Flowmon réduit considérablement les délais de réaction face à une attaque. La communauté européenne de la recherche et de l'enseignement peut ainsi bénéficier de services toujours disponibles et protéger ses intérêts », commente Frank Dupker, directeur adjoint des ventes WEMEA chez Flowmon Networks.

La solution Flowmon DDoS Defender utilise l'apprentissage-machine pour analyser ce qu'on appelle les statistiques de flux générées par les routeurs, les commutateurs et autre équipement réseau. Elle apprend en continu les profils de trafic et détecte immédiatement les infractions causées par des attaques par déni de service distribuées.

Le déploiement fait suite à une longue coopération entre Flowmon Networks et GÉANT. « Nos organisations se ressemblent car elles sont fortement axées sur l'innovation. Flowmon comprend toujours nos besoins et nous pouvons à tout moment compter sur sa technologie et son soutien », ajoute monsieur Spatharas.

À propos de Flowmon Networks

Flowmon Networks développe des produits pour la surveillance du comportement des réseaux et leur sécurité à l'aide de données provenant du flux de trafic.

À propos de GÉANT

GÉANT est le leader européen de la collaboration en réseau, et des services et infrastructure associés, destinés à la recherche et à l'enseignement, contribuant ainsi à la croissance économique et à la compétitivité de l'Europe. Cette organisation développe, propose et promeut un réseau avancé et les services de cyberinfrastructure associés. Elle soutient l'innovation et le partage des savoirs entre ses membres, partenaires et la communauté plus large des réseaux de la recherche et de l'enseignement.

