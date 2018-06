Le plus grand salon des instruments de musique de la région Asie-Pacifique se tiendra du 10 au 13 octobre à Shanghai

Créé en 2002, et organisé conjointement par CMIA, INTEX Shanghai et Messe Frankfurt, Music China est connu pour être une excellente plateforme de communication pour le commerce, l'éducation et la culture. Plus grand salon de la musique en Asie, il vise à offrir de nombreuses opportunités de rencontres en face à face sur fond de croissance permanente dans une économie stimulante. C'est la meilleure passerelle vers une multitude de débouchés commerciaux en Chine et sur les marchés asiatiques.

Music China 2018 occupera 12 halls et 2 espaces d'exposition en extérieur, et attirera près de 2 000 exposants chinois et étrangers provenant de 30 pays et régions. Un assortiment d'instruments de musique occidentaux et chinois sera présenté sur une surface d'exposition de 138 000 m².

Pour répondre à la forte croissance du secteur, des marques célèbres et bien établies comme Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling et Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory ont confirmé qu'elles participeraient à Music China 2018 pour une percée sur leur marché. Aussi bien de grandes marques internationales que des produits locaux d'excellente qualité et d'un prix compétitif seront présentés sur le site.

En outre, plusieurs séminaires et activités seront proposés dans ce carnaval de musique pour offrir une expérience captivante aux acheteurs professionnels et aux mélomanes.

Cours de formation pour les revendeurs

L'événement le plus classique du salon qui offre une formation en profondeur et fait état des grandes tendances du marché. Des intervenants du monde entier provenant des secteurs professionnels seront invités à partager leur expérience en matière de ventes, de gestion de la marque, de gestion, de recours aux nouveaux médias et pour d'autres questions brûlantes.

Conférences sur le lancement de nouveaux produits

Une grande plateforme pour le lancement des tout derniers produits. Les annonces concernant plusieurs nouvelles technologies sophistiquées sont la meilleure occasion pour les revendeurs et les visiteurs de découvrir les grandes techniques en vogue de l'industrie de la musique.

Exploitation du marché de l'enseignement de la musique

Les professeurs, éducateurs et organisation de l'enseignement de la musique présenteront leurs modèles d'apprentissage et partageront de nouvelles idées en matière d'éducation. Les étudiants et les enfants, pour lesquels ces événements ont été conçus, pourront découvrir une nouvelle manière d'apprendre la musique au moyen d'un enseignement professionnel.

Pour de plus amples informations sur Music China 2018, rendez-vous sur notre site Internet officiel www.musicchina-expo.com. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour une entrée gratuite.

