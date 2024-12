Le plus grand système biométrique au monde pour les banques, développé par DERMALOG, protège les comptes de plus de 64 millions de clients

HAMBOURG, Allemagne et LAGOS, Nigéria, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 64 millions de Nigérians effectuent désormais leurs opérations bancaires via des comptes protégés par une technologie biométrique avancée. Cette solution a été développée par DERMALOG Identification Systems GmbH, le principal fabricant allemand de systèmes d'identification biométrique, basé à Hambourg.

En 2015, DERMALOG a mis en place un système biométrique pour 23 banques nigérianes ainsi que pour la Banque centrale du pays, permettant aux clients de s'enregistrer lors de l'ouverture d'un compte grâce à leurs empreintes digitales et à la reconnaissance faciale. Lors des transactions ultérieures, telles que les dépôts et les retraits, les clients peuvent s'identifier rapidement et en toute sécurité à l'aide de leurs caractéristiques biométriques.

Le système de vérification d'identité développé par DERMALOG est utilisé dans tout le Nigéria et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude dans le secteur des services financiers. Il protège également les titulaires de comptes contre tout accès non autorisé à leurs économies. De plus, cette solution facilite l'accès des citoyens nigérians aux services financiers, ce qui constitue une avancée significative vers une inclusion financière accrue.

« Depuis dix ans, notre technologie innovante contribue de manière essentielle à renforcer la sécurité dans la plus grande économie d'Afrique. Notre collaboration avec le secteur bancaire nigérian est un exemple remarquable de la manière dont la biométrie peut simplifier l'accès aux services essentiels du quotidien tout en améliorant considérablement leur sécurité », déclare Günther Mull, PDG de DERMALOG.

DERMALOG est le pionnier de la biométrie en Allemagne et le plus grand fabricant allemand de systèmes biométriques. Fondée en 1995, l'entreprise développe des solutions d'identification dans les domaines de la reconnaissance des empreintes digitales, des visages et de l'iris. La technologie de DERMALOG est désormais utilisée dans plus de 100 pays à travers le monde par 260 autorités et entreprises, notamment pour le contrôle des frontières, la délivrance de documents d'identité et les services bancaires.

