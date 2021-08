Le plus important cycle de financement par capitaux propres pour un agrégateur européen FBA a été annoncé avec la levée de fonds de 100 M€ (118 M$) de SellerX menée par le fonds de croissance L Catterton

SellerX devient l'une des entreprises européennes à la croissance la plus rapide, passant de zéro à plus de 250 employés au cours de la première année d'exploitation

BERLIN, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- SellerX, le plus important agrégateur d'entreprises de commerce électronique en Europe, a annoncé aujourd'hui qu'il avait levé 100 millions d'euros (118 M$) en financement principal par capitaux propres, la somme la plus importante annoncée lors d'un cycle de financement par un agrégateur européen, Amazon FBA. L'investissement marque un nouveau partenariat stratégique passionnant pour l'entreprise dirigée par le fonds de croissance de L Catterton, la plus grande société d'investissement privée au monde, axée sur le consommateur. Parmi les autres participants figurent la société d'investissement belge Sofina, ainsi que les investisseurs existants Cherry Ventures, Felix Capital et 83North.

Au cours de ses 12 mois de fonctionnement, SellerX remplit sa mission d'acquérir et de faire évoluer Amazon FBA et d'autres entreprises de commerce électronique, et de les développer afin d'en faire des marques appréciées. La société a déjà levé près d'un quart de milliard d'euros en dette et en capitaux propres, et est passée de zéro à plus de 250 employés centrés autour de pôles d'activité majeurs à Berlin, Londres et Miami. Elle intègre actuellement plus de 30 marques intemporelles sur des marchés verticaux diversifiés. Grâce à son approche agressive pour embaucher les meilleurs talents, SellerX est en mesure de s'appuyer sur une solide expertise opérationnelle pour gérer et élargir son portefeuille de marques. L'entreprise investit dans des études de marché approfondies, ainsi que dans des plateformes technologiques innovantes pour réaliser un lancement réussi de produits, et favoriser la croissance via de nouveaux canaux et l'expansion sur de nouveaux marchés.

« L'argent recueilli lors des cycles de financement dans ce domaine est généralement fortement basé sur la dette », a déclaré Philipp Triebel, co-fondateur de SellerX. « Ce qui est si intéressant dans ce cycle, c'est que la totalité des 100 millions d'euros est en fonds propres. Cela nous place dans une position incroyablement solide pour augmenter notre dette et continuer à bâtir notre portefeuille en acquérant les meilleurs vendeurs d'Amazon en Europe, aux États-Unis et en Chine. »

La stature des nouveaux investisseurs est une autre victoire décisive pour SellerX, comme l'a expliqué le cofondateur Malte Horeyseck : « L. Catterton possède une expertise inégalée dans le domaine des biens de consommation, ce qui sera, pour nous, un avantage inestimable au fur et à mesure que nous continuerons de croître. Ensemble, nous avons l'occasion de consolider notre position et de nous inscrire de manière pérenne dans le secteur des produits de consommation. »

Christopher North, associé directeur du fonds de croissance de L Catterton, a ajouté : « Nous voyons les immenses possibilités qu'offre le modèle de SellerX. Philipp Triebel et Malte Horeyseck nous ont impressionnés par leur vision, leur ambition et leur aptitude à trouver et à investir dans des franchises durables. La position de leadership qu'ils ont atteint seulement un an après le lancement de SellerX est véritablement remarquable. Nous croyons que SellerX est bien positionnée non seulement pour maintenir son leadership de catégorie, mais également pour établir un nouveau modèle novateur pour l'avenir des biens de consommation à l'échelle mondiale. »

L Catterton possède une expérience significative de l'investissement mondial dans des marques numériques novatrices, à croissance rapide. Les investissements actuels et antérieurs comprennent Better Mortgage, Vroom, Peloton, ClassPass, Tonal, Hydrow, Cazoo, Freetrade, Savage X Fenty, Hungryroot, Tula, Eco et Public Goods.

Avec environ 30 milliards de dollars en capitaux propres couvrant ses stratégies de fonds et 17 bureaux à travers le monde, L Catterton est la plus grande entreprise mondiale de capital-investissement axée sur le consommateur. Près de 200 professionnels de l'investissement et des opérations composent l'équipe de L Catterton, qui met en œuvre avec des équipes de direction du monde entier des plans stratégiques afin d'encourager la croissance, en tirant parti de perspectives sectorielles approfondies, d'une excellence dans les opérations et sur un vaste réseau de partenaires. Depuis 1989, l'entreprise a réalisé plus de 250 investissements dans des marques grand public de premier plan. Pour plus d'informations sur L Catterton, consultez le site lcatterton.com.

Sofina est une société d'investissement familiale, cotée sur Euronext Bruxelles, qui gère ses propres actifs d'environ 10 milliards d'euros. Sofina aspire à être le partenaire privilégié des entrepreneurs et des familles qui dirigent des entreprises en pleine croissance en les soutenant avec des capitaux patients et des conseils de soutien. Une vision commune et un fort alignement des intérêts avec ses partenaires sont primordiaux dans le déploiement de sa stratégie. Pour plus d'informations, consultez le site www.sofinagroup.com.

SellerX a été fondée en septembre 2020 par des diplômés de la Harvard Business School, Malte Horeyseck et Philipp Triebel, avec le soutien de grands investisseurs. Elle est rapidement devenue l'un des principaux acquéreurs de marques tierces sur le marché Amazon en Europe, réunissant plus de 30 marques sous son parapluie en moins d'un an. L'objectif de l'entreprise est d'être l'acheteur de choix pour Amazon FBA et d'autres vendeurs de commerce électronique, et de s'établir comme un leader mondial dans le secteur de la vente directe (ou D2C, « direct-to-consumer »).

