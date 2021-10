Le PM Group ouvre un bureau à Francfort

Le PM Group est une entreprise détenue par ses employés et reconnue pour sa culture d'engagement, d'inclusion et d'innovation. Fort de ses 48 années d'expérience en réalisation de projets complexes pour les grandes multinationales du monde et de ses plus de 3 300 employés, le PM Group assure la gestion de projet, la conception de processus, la conception d'installations et la gestion de travaux de construction. Son chiffre d'affaires en 2020 s'élève à 398 millions d'euros et le groupe compte parmi ses clients Bayer, J&J, MSD, Roche, Johnson Matthey et Facebook.

Selon Andrea Brunetti, directeur général du PM Group dans la région DACH, « l'ouverture de notre bureau de Francfort est une autre étape importante de notre stratégie de croissance. Il soutiendra la croissance rapide de nos activités internationales ainsi que nos façons flexibles de travailler. Comme pour notre bureau entièrement établi à Bâle, nous cherchons à mettre rapidement sur pied une équipe de 50 personnes à Francfort et à doubler cet effectif dans les années à venir. »

Le nouveau bureau de Francfort fournira des services de conception technique et de gestion des travaux de construction aux clients du secteur des sciences de la vie, des centres de données et des véhicules électriques. Le bureau de Francfort rejoint un réseau de 16 bureaux de la société répartis dans le monde entier et est idéalement situé pour servir des clients clés dans la région.

Richard Horvath, directeur des opérations en Allemagne du PM Group, a déclaré : « Francfort se trouve dans l'un des marchés connaissant la croissance la plus rapide pour nos secteurs clés et je suis très enthousiaste à l'idée de bâtir une importante exploitation allemande gérée par une équipe locale. L'expertise et le soutien seront fournis par les activités du PM Group en Europe. »

Peter Feldmann, lord-maire de la Ville de Francfort et président du conseil de surveillance de FrankfurtRheinMain GmbH International Marketingof the Region a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir le PM Group en tant que nouveau membre du milieu des affaires de Francfort. Cet investissement montre clairement que la Ville de Francfort, en coopération avec l'ensemble de la région, reste très attrayante en tant que lieu d'affaires, même durant les périodes difficiles. Les entreprises positionnées à l'international apprécient la proximité de tous les marchés européens que leur offre la région Frankfurt Rhine-Main. »

Le PM Group recrute actuellement pour un éventail de postes dans des spécialités clés, y compris la gestion de projets et de travaux de construction, l'ingénierie, la mise en service et les compétences. Consultez le site www.pmgroup-global.com/careers pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653453/PM_Group_Team.jpg

