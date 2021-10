Le point sur les activités et les finances d'Euroclear - T3 2021

BRUXELLES, 31 octobre 2021 /PRNewswire/ --

Principaux résultats financiers

Le résultat d'exploitation du 3 e trimestre 2021 a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 156 millions d'euros, la forte croissance des revenus commerciaux ayant compensé la baisse des revenus bancaires et autres revenus

trimestre 2021 a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 156 millions d'euros, la forte croissance des revenus commerciaux ayant compensé la baisse des revenus bancaires et autres revenus Le revenu des entreprises a augmenté de 14 % pour atteindre 1 089 millions d'euros



La trajectoire des revenus bancaires et autres reste stable depuis le deuxième trimestre 2020, bien que les résultats cumulés du troisième trimestre soient inférieurs de 36 % par rapport à l'année précédente, à 67 millions d'euros

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 6 % pour atteindre 676 millions d'euros, y compris les coûts exceptionnels liés à l'acquisition de MFEX

Le bénéfice net a augmenté de 11 % pour s'établir à 347 millions d'euros

Le BPA a augmenté de 11 % pour atteindre 110,3 euros par action

Les principaux paramètres d'exploitation restent solides

Les actifs en dépôt ont atteint 36,1 trillions d'euros, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente

Nombre record de transactions nettes réglées dans le groupe Euroclear de 220 millions, soit une augmentation de 7 %

Le Collateral Highway d'Euroclear a mobilisé un montant record de 1,8 trillion d'euros

Poursuite des progrès des plans stratégiques

Acquisition du groupe MFEX

L'acquisition de MFEX est terminée et l'intégration progresse bien

Brigitte Daurelle est nommée PDG de MFEX afin de concrétiser les opportunités commerciales découlant de la combinaison des offres de services complémentaires

Renforcer, développer et remodeler le réseau d'Euroclear

Les moteurs de revenus restent forts dans toutes les catégories d'actifs, ce qui a conduit à une croissance de 14 % du revenu des activités, grâce à des gains d'activité, à l'augmentation des volumes, à des émissions record de titres à revenu fixe et à l'augmentation des valorisations des actions

Augmentation de 19 % des actifs des fonds en dépôt, qui atteignent 2 900 milliards d'euros, avant inclusion des activités du groupe MFEX

Poursuite des investissements dans les systèmes et les infrastructures afin d'améliorer la résilience des entreprises et la proposition faite au client

Les secteurs d'activité de croissance continuent d'enregistrer de bons résultats. Le revenu des entreprises de gestion des garanties a augmenté de 19 % en glissement annuel, tandis que le réseau mondial et des marchés émergents d'Euroclear, Global Reach, a augmenté son revenu des entreprises de 21 %

Euroclear Bank et la Securities Depository Center Company (Edaa) d'Arabie saoudite ont convenu de lancer un lien entièrement Euroclearable afin de permettre aux investisseurs internationaux d'accéder directement, pour la première fois, au marché des obligations d'État locales

Développement de services d'identification des actionnaires fournissant des informations transparentes et approfondies pour améliorer la gouvernance d'entreprise, y compris l'introduction récente de la solution Vantage d'Euroclear Sweden et la poursuite du déploiement d'InvestorInsight dans l'ESES

Investissement dans les services numériques et de données qui soutiennent l'efficacité post-négociation, y compris le lancement de SettlementDrive, un nouveau service offrant une analyse du niveau des défauts de règlement observés sur les instruments individuels traités au sein du groupe Euroclear

Soutien à des projets visant à explorer les monnaies numériques des banques centrales, comme l'achèvement réussi d'un pilote avec la Banque de France et un consortium d'acteurs pour tester l'utilisation de la monnaie numérique de la banque centrale dans un large éventail d'opérations de règlement de titres de base pour une obligation d'État française

et un consortium d'acteurs pour tester l'utilisation de la monnaie numérique de la banque centrale dans un large éventail d'opérations de règlement de titres de base pour une obligation d'État française Poursuite du développement de notre stratégie ESG de groupe en explorant comment soutenir les ambitions des clients en matière de finance verte, soutenue par le récent lancement avec PwC d'un livre blanc identifiant les opportunités clés dans l'élargissement de la finance durable

Commentant les résultats, Lieve Mostrey, présidente directrice générale, a déclaré :

« Je suis heureuse d'annoncer que nous avons continué à délivrer une performance commerciale solide tout au long de l'année 2021. L'acquisition de MFEX permet de nouvelles opportunités commerciales. Nous continuons à investir dans notre proposition client, car nous cherchons à favoriser la sécurité et la durabilité sur les marchés financiers mondiaux. »

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiable et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, CSD International, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK et International. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter www.euroclear.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

SOURCE Euroclear