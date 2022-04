Le portefeuille total de ReNew augmente de près de 20 % pour atteindre plus de 12 GW

1,5 GW de contrats d'achat d'électricité solaire (« AES ») signés depuis mars 2022 avec des entreprises de services publics, principalement SECI (1,4 GW), les projets devant être situés au Rajasthan

0,5 GW d'accords à long terme signés avec des entreprises ; les actifs seront installés dans les États du Gujarat, du Maharashtra et du Rajasthan

GURGAON, Inde, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (« ReNew » ou « la société ») (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), la principale société d'énergie renouvelable de l'Inde, a annoncé aujourd'hui avoir signé cinq accords d'achat d'énergie solaire avec Solar Energy Corporation of India (« SECI ») et Punjab State Power Corporation Limited (« PSPCL »), ainsi que de multiples accords d'achat à long terme avec des entreprises acheteuses totalisant environ 2 GW.

Le portefeuille total brut de la société est ainsi passé de 10,2 GW au début de cette année civile à environ 12,1 GW.

Les nouveaux projets d'énergie solaire d'utilité publique seront situés dans l'État occidental du Rajasthan et bénéficieront de tarifs fixes sur 25 ans. Quatre contrats d'achat d'électricité solaire ont été signés avec SECI, une entité détenue par le gouvernement indien, dont la dette intérieure est notée AA+ par ICRA, une filiale de Standard & Poor's. Le cinquième contrat d'achat d'électricité solaire a été signé avec PSPCL.

Deux contrats d'achat d'électricité de 600 MW et 375 MW font partie du programme SECI Rajasthan IV, où ReNew fournira de l'électricité à ₹ 2,18/kWh (~US 2,9* ¢/kWh). Les deux autres contrats avec SECI pour 300 MW et 100 MW** sont sous le régime SECI IX et ont un tarif de ₹ 2,37/kWh (~US 3,1 ¢/kWh). ReNew a récemment acquis un intérêt bénéficiaire dans les projets de 300 MW (SECI IX) et 375 MW (SECI Rajasthan IV), sous réserve des termes des contrats d'achat d'électricité solaire respectifs.

Pour le contrat de 100 MW de PSPCL, ReNew fournira l'électricité au prix de ₹ 2,33/kWh (~US 3,0 ¢/kWh). Tous les projets devraient être mis en service d'ici le quatrième trimestre civil de 2023.

Les entreprises acheteuses ont signé des accords à long terme avec ReNew pour l'achat d'énergie propre ou de crédits d'énergie renouvelable pour environ 0,5 GW (491 MW), avec des tarifs énergétiques variant entre ₹ 3,06 - ₹ 3,95/kWh (~US 4,0 ¢/kWh - ~US 5,2 ¢/kWh). Parmi ces entreprises, on compte une grande entreprise technologique mondiale basée aux États-Unis, Grasim Industries (qui fait partie du groupe Aditya Birla) et Netmagic (une filiale de NTT Communications, Japon). Cela porte le portefeuille global de ReNew à plus de 900 MW, ce qui en fait l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable pour les entreprises.

À propos de la récente série de signatures de contrats d'achat d'électricité solaire, le président et PDG de ReNew, M. Sumant Sinha, a déclaré : « ReNew est à l'avant-garde de la transition énergétique propre de l'Inde. Nous pensons que notre intégration verticale, combinée à notre échelle et à notre capacité à offrir des solutions énergétiques intelligentes personnalisées, nous permet de remporter des projets et de fournir des rendements conformes à nos objectifs. »

« L'ajout d'environ 1,9 GW au-dessus de notre seuil de rendement témoigne des avantages concurrentiels de ReNew. Avec cette augmentation du portefeuille total, ReNew est fier de rester au centre des efforts nationaux pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux de l'Inde, fixés par l'honorable Premier ministre Narendra Modi lors de la COP26 », a ajouté M. Sinha.

Les modules solaires destinés à ces projets devraient être fabriqués dans l'usine de fabrication de modules de 2 GW que ReNew est en train de construire, et achetés par le biais de contrats à façon avec des fournisseurs locaux.

ReNew a également annoncé récemment un investissement de Mitsui & Co. Ltd dans son projet d'énergie renouvelable de 1,3 GW fonctionnant 24 heures sur 24, et une coentreprise avec Indian Oil Corporation et Larsen & Toubro pour développer une capacité d'hydrogène vert en Inde.

* 1 US$ = ₹ 76,46

** Une partie des 400 MW obtenus par ReNew dans le cadre du programme SECI IX, et inclus dans les 10,2 GW.

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable (IPP) en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydroélectricité. Au 28 avril 2022, ReNew dispose d'un portefeuille brut total d'environ 12,1 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

