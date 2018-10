Le président de K. Wah Group, le Dr Lui Che-woo, fait un don de 200 millions RMB pour construire le bâtiment des sciences biomédicales de l'université Tsinghua

La cérémonie de signature du Lui Che Woo Buliding, rattaché au bâtiment des sciences biomédicales de l'université Tsinghua, a eu lieu aujourd'hui à l'université Tsinghua, à Pékin. La Professeure Chen Xu, Chancelière et le Professeur Yang Bin, vice-président, ont signé l'accord de don avec le Dr Lui au nom, respectivement, de l'université Tsinghua et de la Tsinghua University Education Foundation. Le Dr Lui a reçu un certificat de don en gage de remerciement et de mention élogieuse pour ses dons et son soutien généreux à la recherche scientifique en sciences biomédicales.

Le Dr Lui a exposé les raisons de ce don dans son discours : « L'engagement de l'université Tsinghua à cultiver des talents de très haut niveau avec une vision planétaire et une conscience sociale et à devenir une université de premier plan mondial, ainsi que sa devise « nourrir les vertus et la croissance personnelle » sont en parfaite adéquation avec mes propres convictions en termes d'éducation, d'où ma décision de soutenir le développement du bâtiment consacré aux sciences biomédicales. L'École des sciences de la vie, l'École de médecine et l'École des sciences pharmaceutiques de l'université Tsinghua sont les principales institutions universitaires de recherche exploratoire en Chine. J'espère donc que ce don encouragera la recherche universitaire et les applications des technologies scientifiques novatrices et qu'il renforcera les atouts de notre pays ».

Ont assisté à cet évènement important : M. Zhang Xiaoming, directeur du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil des affaires de l'État, M. Qiao Xiaoyang, ancien secrétaire général adjoint du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Mme Yu Jianming, directrice adjointe du Département du Travail du Front uni central, Bureau des affaires des Chinois d'outremer (OCAO) du Conseil des Affaires de l'État, Mme Qiu Wei, directrice adjointe du Département du Travail du Front uni central, Bureau des affaires de Hong Kong, Macao et Taïwan, M. Hu Zhengyue, ancien commissaire du Bureau du commissaire du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine dans la Région administrative spéciale de Macao, M. Wang Lianduan, directeur général adjoint du bureau numéro 1 du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, M. Liu Wenda, directeur adjoint du Département de liaison du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil des affaires de l'État, M. Qu Chaoqun, directeur adjoint du Département du Travail du Front uni central, Bureau des affaires de Hong Kong, Macao et Taïwan, Mme Lui Chiu Kam Ping, Mme Paddy Lui, directrice générale de K. Wah International Holdings Limited, le Professeur Chen Yinghua, secrétaire du comité éducatif du Parti communiste de Chine, École des sciences de la vie, le Professeur Wang Xinquan, doyen adjoint de l'École des sciences de la vie, le Professeur Hong Bo, secrétaire du comité éducatif du Parti communiste chinois, École de médecine, le Professeur Zhang Jingren, doyen adjoint de l'École de médecine, le Professeur Liu Qingfei, secrétaire du comité éducatif du Parti communiste de Chine, École des sciences pharmaceutiques, Mme Yuan Wei, secrétaire générale de la Tsinghua University Education Foundation, M. Li Bing, secrétaire général adjoint de la Tsinghua University Education Foundation, ainsi que des membres de la direction de K. Wah Group. Ils ont été rejoints par 150 membres du corps professoral et étudiants de l'université Tsinghua.

La Professeure Chen Xu, Chancelière de l'université Tsinghua, a déclaré : « Le Dr Lui soutient généreusement notre université dans la construction d'un nouveau bâtiment pour les sciences médicales, le 'Lui Che Woo Building', qui reflète pleinement son engagement à l'égard de l'éducation et sa profonde affection pour Tsinghua. Je suis sûre que le 'Lui Che Woo Building' jettera vraiment des bases importantes et permettra à Tsinghua de devenir une université de renommée mondiale en médecine ».

Après la cérémonie de signature, le Dr Lui a assisté, aux côtés du Professeur Yang Bin, vice-président de l'université Tsinghua, à un symposium organisé par le Professeur Long Denggao, directeur du Centre for Chinese Entrepreneur Studies. Le Dr Lui a raconté l'histoire de son entreprise et a partagé l'idée de l'inclusion dans la diversité avec les membres du corps professoral et les étudiants. Il a exposé les opinions et les idées qui se profilent derrière la création du prix international « Prix LUI Che Woo -- Prix pour la civilisation mondiale ». Il a encouragé les étudiants à accorder plus d'attention aux problèmes mondiaux actuels et à promouvoir le développement durable dans une perspective mondiale. Le Dr Lui a répondu à certaines des questions soulevées par les étudiants de Tsinghua et le symposium s'est achevé sous les applaudissements chaleureux du public, tandis que le représentant des étudiants offrait des fleurs au Dr Lui.

Le Dr Lui a toujours été un bienfaiteur passionné pour le développement de la biomédecine et de l'éducation. En 2015, il a fondé le « Prix LUI Che Woo -- Prix pour la civilisation mondiale » à Hong Kong. Il s'agit d'un prix annuel, unique en son genre, innovateur, international et intersectoriel qui a pour vocation de faire progresser la civilisation mondiale et d'inspirer les gens à construire un monde plus harmonieux. Il vise à reconnaître et à distinguer des personnes ou des organisations du monde entier pour leurs contributions exceptionnelles et il encourage la poursuite de ce travail de promotion du développement durable du monde, de l'amélioration du bien-être de l'humanité, de l'attitude positive dans la vie et de l'énergie positive. M. Xie Zhenhua, ancien élève de l'université Tsinghua et vice-président du Comité des personnes, des ressources et de l'environnement de la Conférence consultative politique du peuple chinois, qui a reçu le « Prix de la durabilité » du « Prix LUI Che Woo -- Prix pour la civilisation mondiale » en 2017, a fait don de la totalité du montant du prix en espèces à l'université Tsinghua pour mettre en place le « Fonds pour la gouvernance climatique mondiale et le développement vert ». Ce fonds soutient la collaboration internationale en matière de développement à faible émission de carbone et de gouvernance climatique, développe des projets connexes et accorde des bourses, dans le but de mener des initiatives de prévention des changements climatiques et de gouvernance climatique générale.

Le bâtiment des sciences biomédicales planifié sera principalement utilisé par l'École des sciences de la vie pour l'enseignement et la recherche scientifique en sciences de la vie, médecine, sciences pharmaceutiques et autres matières interdisciplinaires. Il abritera également les meilleures institutions de recherche scientifique, notamment le Beijing Advanced Innovation Centre for Structural Biology (Centre d'innovation avancée en biologie structurelle de Pékin), le McGovern Institute for Brain Research (Institut McGovern pour la recherche sur le cerveau) et le National Centre for Protein Science. Le Lui Che Woo Building, composé des blocs C et D, est destiné à accueillir l'enseignement et la recherche scientifique dans le domaine du développement des sciences pharmaceutiques et des matières interdisciplinaires des sciences de la vie, tout en abritant des institutions de recherche scientifique comme le Global Health Drug Discovery Institute (Pékin) - Institut mondial pour la découverte de médicaments, le Tsinghua Pharmaceutical Innovation Centre et l'Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine (Institut de biologie des cellules souches et de médecine régénérative).

