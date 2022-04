LE PREMIER BILLET DE VOL NFT ou « NFTICKET » SE VEND AUX ENCHÈRES EN DIRECT POUR 1 MILLION DE DOLLARS AMÉRICAINS

Air Europa devient la première compagnie aérienne à frapper un billet d'avion sur la blockchain Algorand via TravelX, ce qui en fait le billet le plus précieux vendu dans l'histoire de l'aviation commerciale

MIAMI, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- TravelX , l'entreprise qui construit le premier protocole de distribution basé sur la blockchain de l'industrie du voyage, et Air Europa , la troisième plus grande compagnie aérienne espagnole desservant plus de 60 destinations dans le monde, ont annoncé aujourd'hui la clôture de la vente aux enchères du premier billet d'avion NFT (jeton non fongible) ou « NFTicket », vendu pour $1 002 000 dollars américains.

« Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus avec ce premier NFTicket. Nous voyons cela comme un pari sur l'avenir, nous permettant de mettre en œuvre notre expérience de service qui transforme notre offre client », explique Valentín Lago, PDG d'Air Europa.

TravelX est née afin de réinventer l'industrie du voyage et d'accélérer son adaptation à Web3, de transformer l'inventaire des offres de voyage en NFT qui peuvent être échangés via l'écosystème blockchain, ce qui est également le cas de crypto-monnaies numériques stables. Une intégration simple donnera naissance à un nouveau monde de cas d'utilisation, permettant aux fournisseurs de voyage de rendre leur distribution d'inventaire plus efficace et rentable.

« Nous avons constaté que la technologie blockchain avait atteint un point de maturité où elle pourrait aider les voyageurs à avoir une expérience plus fluide, tout en augmentant la rentabilité pour les fournisseurs de voyages », a déclaré Juan Pablo Lafosse, co-fondateur de TravelX. « Nous sommes honorés de travailler avec des artistes étonnants, comme Carlos Betancourt, pour rendre ces 10 premiers NFTickets encore plus spéciaux et éternellement collectables. Toutefois, nous savons que l'excitation et la valeur générées par ce tout premier NFTicket symbolisent également la reconnaissance et la validation d'une application réelle des NFT. Nous sommes persuadés que cela pourrait devenir la nouvelle norme pour l'industrie du voyage. »

TravelX a mis à profit Algorand , l'infrastructure blockchain la plus décentralisée, évolutive et sécurisée du monde, pour lancer ce premier NFTicket.

« TravelX a mis à profit Algorand , la blockchain à bilan carbone entièrement négatif, conçue dès le départ pour avoir un impact environnemental minimal, a déclaré le fondateur d'Algorand, Silvio Micali. « Nous sommes heureux de fournir l'infrastructure blockchain pour permettre à TravelX de changer le monde du voyage dans le respect de l'environnement. »

Pour célébrer ce lancement, TravelX a organisé un événement sur invitation à la Tour Eiffel, où l'enchère finale pour le tout premier NFTicket a été dévoilée. Pour plus d'informations, consultez le site www.travelx.io .

À propos de TravelX

Dirigée par une équipe de vétérans de la technologie et de l'industrie, dont la réputation en matière de changement pionnier n'est plus à faire, TravelX construit un protocole de distribution basé sur blockchain, conçu pour créer une industrie de voyage plus sûre, décentralisée, fluide, transparente et efficace.

