Le premier laboratoire bioanalytique satellite offre l'option la plus rapide pour le traitement des PBMC dans les essais cliniques australiens

THEBARTON, Australie, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 09 septembre 2022, l'Australie a accueilli son premier laboratoire bioanalytique à l'intérieur d'une unité clinique de phase 1.

Agilex Biolabs, le plus grand laboratoire bioanalytique d'Australie, a installé sa première unité de traitement satellite au cinquième étage de l'installation de recherche clinique CMAX à Adélaïde, SA.

Le laboratoire satellite d'Agilex réalisera des techniques de traitement d'échantillons soumis à des contraintes de temps dans le même bâtiment que les participants aux essais cliniques, ouvrant ainsi la porte aux promoteurs de médicaments pour réduire les risques qu'encourent leurs études en écourtant le risque de perte d'intégrité des échantillons.

Les cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) comprennent plusieurs types de cellules caractéristiques impliquées dans la réponse immunitaire, telles que les cellules T, les cellules B et les cellules tueuses naturelles. La quantification des PBMC est souvent un élément essentiel pour évaluer l'impact d'un médicament sur le système immunitaire.

Le traitement immédiat des échantillons de sang pour isoler et préparer ces cellules pour la bioanalyse maximise l'intégrité des données bioanalytiques.

« Même lorsque le laboratoire de traitement n'est qu'à quelques kilomètres du site clinique, le risque s'accumule à chaque minute », a déclaré le PDG de CMAX, Jane Kelly. « En partenariat avec Agilex, nous ajoutons de la rapidité et réduisons les risques pour les promoteurs de nouveaux médicaments grâce aux essais cliniques CMAX. »

Au CMAX, un échantillon de sang passera désormais du patient au traitement à l'unité de laboratoire spécialisée en 15 minutes environ.

Après le traitement sur place, les échantillons sont expédiés rapidement au siège social voisin d'Agilex Biolabs, également situé à Adélaïde. Grâce à son équipe d'analyse rapide des échantillons, Agilex fournit des données quantitatives fiables quelques jours seulement après le prélèvement des échantillons au CMAX.

« C'est une grande victoire pour les essais cliniques en Australie », a déclaré Agilex Chief Scientific Officer, Kurt Sales. « Jusqu'à présent, la stimulation du sang total ou le traitement des PBMC, dont le temps est critique, devait se faire dans des unités de traitement hors site à Adélaïde. Une installation de recherche clinique avec des capacités de traitement sur place présente une opportunité d'obtenir un traitement plus rapide des échantillons ainsi que des résultats plus fiables. »

Agilex Biolabs est le laboratoire de bioanalyse et de toxicologie réglementé le plus important et le plus avancé technologiquement d'Australie, fournissant des données fiables et défendables aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier pour soutenir leurs programmes de développement de médicaments.

CMAX Clinical Research est un leader dans la réalisation d'essais cliniques de phase précoce depuis plus de 28 ans, ce qui en fait l'une des entreprises d'essais cliniques les plus respectées en Australie. L'établissement moderne de CMAX est équipé de 78 lits pour patients hospitalisés et dispose d'un accès facile à des installations et équipements de pointe, ainsi qu'à des spécialistes médicaux et pharmacologiques de classe mondiale.

