Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères lance le Projet Smaisma

DOHA, Qatar, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Son Excellence le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Sheikh Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a lancé aujourd'hui le Projet Smaisma, le dernier projet du ministère de la Municipalité, qui sera géré par la Qatari Diar Real Estate Investment Company. Une fois achevé, le projet devrait devenir un nouveau point de repère urbain dans le pays, s'ajoutant à la liste croissante des destinations touristiques uniques se trouvant le long de la côte du Qatar.

HE Prime Minister Minister of Foreign Affairs Launches Smaisma Project Smaisma Project Rendering

S'exprimant à l'occasion du lancement, Son Excellence Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiyah, ministre de la Municipalité, a souligné l'importance de la collaboration entre les partenaires des secteurs public et privé pour poursuivre et renforcer la trajectoire de croissance que connaît le Qatar. « Alors que nous avançons progressivement vers la réalisation de la Qatar National Vision 2030, nous construisons un avenir plus prospère et plus stable pour les générations futures, sur les plans économique, social et environnemental. Nous sommes réjouissons à l'avance d'enrichir le secteur du tourisme avec de nouveaux projets qui répondent aux besoins de cette industrie vitale. »

Eng. Ali bin Mohamed Al-Ali, PDG de la Qatari Diar Real Estate Investment Company, s'est dit fier de la confiance accordée à Qatari Diar par le ministère de la Municipalité pour gérer le projet. Il a confié : « Ce dernier projet, planifié sous l'égide du ministère de la Municipalité, s'inscrit dans le cadre de la croissance économique continue poursuivie par l'État du Qatar. Il établira une nouvelle norme pour le tourisme dans la région et permettra d'écrire un nouveau chapitre passionnant de la réussite exemplaire du Qatar. »

Il a poursuivi en ces termes : « Le marché immobilier qatari a été évalué à 485 milliards de dollars en 2024, et c'est le marché qui attire le plus d'investissements directs étrangers après le secteur de l'énergie. L'industrie immobilière a connu une croissance notable ces dernières années, grâce à l'augmentation de la demande d'espaces résidentiels et commerciaux, à la hausse du nombre de visiteurs, à l'organisation par le Qatar d'événements de très grande ampleur et au développement du secteur des affaires et du commerce. »

Le Projet Smaisma, qui s'étendra sur huit millions de mètres carrés et sur sept kilomètres de front de mer vierge sur la côte orientale du Qatar, dans la zone connue sous le nom de Smaisma Beach, offrira de nouvelles expériences touristiques et de divertissement aux habitants du Qatar et à ses visiteurs

Les possibilités d'investissement du projet sont prometteuses, avec seize zones touristiques disponibles pour le développement par le secteur privé, y compris des complexes touristiques répartis sur quatre zones, chacun au design et au caractère uniques. En outre, le projet comprendra un parc à thème à grande échelle, un terrain de golf de 18 trous, des villas résidentielles, un port de plaisance, ainsi que des restaurants et des commerces de luxe.

La durabilité constituera un pilier fondamental du projet, qui s'appuiera sur des systèmes de construction intelligents, l'utilisation de matériaux locaux et recyclés, ainsi que les technologies de construction les plus récentes.

Considéré comme un développement touristique intégré, le Projet Smaisma ouvrira des perspectives d'investissement prometteuses pour les sociétés immobilières, de développement et de tourisme, encourageant les investissements directs étrangers.

Qatari Diar compte 50 projets d'investissement en cours de développement dans vingt pays à travers le monde, pour une valeur d'investissement totale d'environ 35 milliards de dollars. La société cherche à offrir des opportunités d'investissement aux promoteurs immobiliers locaux et étrangers dans un grand nombre de ses projets à travers le monde.

Qatari Diar a également contribué de manière significative à la croissance du secteur immobilier qatari grâce à des projets pionniers, notamment celui de Lusail City, l'une des plus grandes villes intelligentes et durables du Qatar.

La vision de Qatari Diar est de consolider sa position en tant que société d'investissement immobilier en offrant les plus hauts niveaux de confiance, de crédibilité et d'efficacité, tout en mobilisant ses énergies et ses capacités pour permettre un développement durable de haute qualité, une planification minutieuse et l'utilisation de méthodes innovantes dans le monde de l'immobilier.

