Le Premier ministre rencontre de grands studios de cinéma pour discuter du développement de l'industrie cinématographique mongole

OULAN-BATOR, Mongolie, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre de la Mongolie, L. Oyun-Erdene, a rencontré aujourd'hui des représentants de grands studios et de grandes entreprises cinématographiques hollywoodiennes pour s'entretenir des modalités de collaboration afin de développer et de promouvoir davantage l'industrie cinématographique mongole à l'échelle internationale.

Parmi les participants à cette réunion, des représentants de HBO, de Netflix, de Paramount Pictures et de Warner Brothers, qui ont tous été invités à Oulan-Bator par le ministre de la Culture mongol, Nomin Chinbat.

Au début de la réunion, le Premier ministre a souligné les efforts du gouvernement pour développer les industries créatives mongoles dans le cadre du renforcement et de la diversification de l'économie du pays. Le développement des industries créatives est un élément clé de la nouvelle politique de relance de la Mongolie et offre des possibilités de créer une nouvelle source indépendante de croissance, outre l'exploitation minière.

Le Premier ministre a souligné l'engagement du gouvernement à créer un environnement propice au tournage en Mongolie pour faire passer son industrie cinématographique au niveau supérieur. La loi mongole sur le soutien au cinéma a été approuvée en 2021 et a commencé à être mise en œuvre début 2022.

La loi a mis en place des incitations concurrentielles, notamment un programme de remboursement des coûts de production cinématographique, pour aider les grandes productions mondiales et les studios à créer des emplois et à renforcer les capacités en attirant plus d'investissements en Mongolie, en stimulant le tourisme et en sensibilisant au patrimoine unique du pays.

La visite des principaux dirigeants du cinéma coïncide avec le « FAM TOUR-2022 », une initiative organisée conjointement par le ministère de la Culture et le Conseil national du film de Mongolie pour promouvoir les incitations disponibles pour le tournage en Mongolie, ainsi que les activités du Conseil et le magnifique environnement naturel de la Mongolie. Il se tient du 14 au 19 septembre.

Pendant le reste de leur visite en Mongolie, jusqu'au 19 septembre, les dirigeants du cinéma rencontreront des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs et des artistes mongols, dont Nomadia Pictures et le grand studio d'enregistrement B Production. Ils visiteront également le Camp touristique nomade mongol et assisteront à un spectacle équestre au parc national de Terelj.

Prenant la parole après la réunion, le Premier ministre mongol L. Oyun-Erdene a déclaré :

« Les industries créatives mongoles ont le potentiel de devenir un pilier important de notre économie, et le renforcement de notre partenariat avec ces grandes sociétés cinématographiques est essentiel pour progresser dans ce domaine, dans le cadre de notre nouvelle politique de relance.

Je suis impatient de nos prochaines collaborations et je me réjouis de voir un nombre croissant de studios choisir de travailler en Mongolie dans les années à venir, ce qui contribuera à faire connaître notre industrie cinématographique. »

