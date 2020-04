Le premier projet Starlink de Hong Kong : le satellite Bauhinia doré servira à construire une ville intelligente du futur

HONG KONG, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'avènement de la ville intelligente à l'ère de la 5G est en route, et c'est dans cette optique que le pionnier de l'industrie des satellites, Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG, groupe de technologie aérospatiale de Hong Kong), a lancé son premier projet Starlink, la constellation de satellites Bauhinia doré de la région métropolitaine de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Ce projet est également le premier projet de satellite Starlink à Hong Kong, qui vise à construire des villes intelligentes dans le futur. Il se concentre sur la couverture de la région de la Grande Baie, implique une agglomération urbaine en développement rapide et vise à réaliser une intégration dynamique et approfondie de l'informatisation urbaine, du raffinement, de l'intellectualisation ainsi que du développement durable et de l'innovation axés sur la population pour stimuler l'économie de Hong Kong.

La constellation de satellites Bauhinia doré est une constellation à basse orbite et à haute fréquence, et son immense constellation peut obtenir des données sur l'ensemble du cycle de vie écologique de toute l'agglomération urbaine. De plus, la constellation de satellites Bauhinia doré a une résolution spatiale de trois mètres pour l'observation de la Terre, avec un domaine spectral compris entre 400 et 1 000 nm. Son orbite peut couvrir l'ensemble de la Grande Baie une fois tous les deux jours, soit une superficie pouvant atteindre 56 000 km2.

Pour les zones d'observation ciblées, les constellations de satellites peuvent être revisitées toutes les 30 minutes pour obtenir des informations actualisées. Associée au capteur au sol de la caméra CMOS à haute résolution de 2 m à 500 km, la largeur au sol de l'image unique est supérieure à 54 km.

En outre, les lancements de satellites ne sont plus limités aux pays et aux industries, et les satellites permettent de plus en plus d'applications commerciales. Selon les statistiques, l'économie spatiale mondiale en 2018 a atteint 360 milliards de dollars, et l'industrie des satellites en représente 77 %. Alors que les coûts de lancement diminuent et que le seuil de fabrication des satellites baisse, le secteur des lancements de satellites commerciaux va se généraliser.

S'exprimant sur le développement futur de l'industrie aérospatiale, Sun FengQuan, président du conseil d'administration de HKATG, a déclaré que la constellation de satellites et l'économie de marché seraient de plus en plus étroitement liées pour permettre à l'industrie spatiale commerciale d'entrer rapidement dans la course. Il estime que HKATG, première entreprise à développer un projet de satellite Starlink à Hong Kong, sera à la hauteur des meilleurs standards mondiaux, ce qui profitera à la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et aux entreprises asiatiques, en renforçant leur compétitivité et en contribuant à construire la ville intelligente du futur.

