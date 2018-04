Le président autrichien inaugure le vol direct Shenzhen-Vienne de Hainan Airlines

Parmi les invités on peut citer Alexander Van der Bellen, président de la République d'Autriche, Sebastian Kurz, premier ministre autrichien, Karin Kneissl, ministre autrichien des affaires étrangères, Mao Wanchun, président du Comité de la province du Hainan de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC), Xu Songming, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, Chen Feng, président de HNA Group ainsi que Mou WeiGang, vice-président de HNA Aviation & Tourism Group. Le président de Hainan Airlines, Bao Qifa, était également présent à cette conférence de presse aux côtés de Julian Jäger, PDG et directeur d'exploitation de l'aéroport de Vienne et Chen Jinzu, directeur général de l'aéroport de Shenzhen, ainsi que de nombreux journalistes.

En tant que partenaire essentiel de l'Initiative route et ceinture du gouvernement chinois, l'Autriche a de grandes attentes en termes de coopération future où les deux parties prévoient de travailler ensemble à tous les niveaux, du partage d'idée à la mise en place, l'exécution et l'achèvement de projets dans le cadre de cette initiative. « Depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1971, l'Autriche et la Chine ont entrepris une coopération dans différents domaines tels que le tourisme, l'économie, le commerce et la culture qui ont connu des avancés considérables. Le lancement de la liaison Shenzhen-Vienne est une étape effective entreprise conjointement par la Chine et l'Autriche pour améliorer les connexions entre les deux pays, attirer davantage de touristes chinois en Autriche et intensifier les échanges culturels, économiques et artistiques pour les visiteurs chinois et autrichiens, » a déclaré le président Van der Bellen lors de la conférence de presse.

Le 8 avril, Hainan Airlines a signé une lettre d'intention avec l'aéroport international de Vienne à Pékin, posant les fondations pour que les compagnies et les organisations, à la fois en Chine et en Autriche, puissent approfondir et étendre leur coopération. Julian Jäger, PDG et directeur d'exploitation de l'aéroport de Vienne a expliqué : « Le lancement de cette nouvelle liaison avec Hainan Airlines, une compagnie emblématique de HNA Group, représente une étape importante pour que les deux pays puissent approfondir leur coopération et pour créer de nouvelles opportunités de marché pour l'aéroport de Vienne. Ce partenariat renforce les deux régions ainsi que le rôle de l'aéroport de Vienne comme passerelle vers l'Europe centrale et orientale. »

La conférence annuelle 2018 du forum de Bo'ao pour l'Asie est le premier événement diplomatique d'importance qui se tient en Chine après le 19e congrès annuel du parti communiste chinois. Hainan Airlines, le transporteur désigné de la conférence, a contribué à l'évènement avec ses services aériens de haut niveau ainsi qu'avec la mise en place de la nouvelle liaison entre Shenzhen et Vienne ; tout cela s'inscrit dans la tentative de promouvoir les échanges et construire des relations économiques entre l'Asie et le reste du monde par le biais de collaborations avec ses partenaires.

« Le lancement de cette nouvelle liaison entre Shenzhen et Vienne, associé à d'autres vols internationaux sans escale au départ de Shenzhen – vers Bruxelles, Madrid et Sihanoukville – que nous avons lancés récemment cette année, devrait renforcer le développement économique de la région Guangdong-Hong Kong-Macao, » a déclaré Mr. Bao, président de Hainan Airlines. « Cette année nous fêtons le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine et le 30e anniversaire de la mise en place de la zone économique spéciale du Hainan. Comme pionnière dans le secteur de l'aviation civile chinoise, Hainan Airlines a continué à développer un réseau international s'adaptant aux besoins des passagers chinois. La nouvelle liaison complétera le réseau international de la compagnie et contribuera à construire un pont aérien dans le cadre de l'Initiative route et ceinture.

Avec le lancement de ce nouveau vol régulier, Hainan Airlines a porté à 15 le nombre de ses liaisons internationales et régionales au départ de Shenzhen, ce qui accélère l'interconnexion de la ville avec l'Europe, les États-Unis, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Tout cela stimulera davantage le développement économique de la région Guangdong-Hong Kong-Macao, une région qui comprend neuf villes de Chine continentale, les plus grandes étant Canton et Shenzhen, ainsi que les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao.

Hainan Airlines a effectué des avancées considérables dans la mise en place de sa stratégie d'expansion internationale ces dernières années comme partie intégrante des efforts pour s'engager dans l'Initiative route et ceinture. Jusqu'à aujourd'hui, la compagnie aérienne a lancé plus de 110 vols réguliers vers des pays ciblés par cette initiative, notamment de nouvelles liaisons établies ces six derniers mois comme Haikou-Sydney, Shenzhen-Bruxelles, Pékin-Tijuana-Mexico, Shenzhen-Madrid et Londres-Changsha.

