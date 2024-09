Le président de Xiamen Airlines, Zhao Dong, participe à la réunion du conseil d'administration de l'UNGC et transmet la voix de la Chine au monde entier

NEW YORK, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 20 au 23 septembre, heure locale, en tant que seul membre chinois du conseil d'administration du UNGC, Zhao Dong, président et secrétaire du comité du parti de Xiamen Airlines, a assisté à la réunion du conseil d'administration du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et au séminaire du secrétaire général.

IMAGE

Au cours de la réunion, M. Zhao a présenté la vision stratégique de la Chine et les réalisations progressives des entreprises chinoises et a formulé des suggestions stratégiques et décisionnelles sur des sujets tels que le "développement du réseau national" et la "coopération sino-africaine", faisant ainsi entendre la voix de la Chine dans le monde.

Il a présenté au secrétaire général Guterres les efforts de Xiamen Airlines en matière de développement durable et a présenté les derniers vêtements de sport de la compagnie, dont certains éléments soutiennent les objectifs de développement durable de l'ONU.

24 autres membres se sont joints à la réunion, dont le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et la sous-secrétaire générale et directrice exécutive de l'UNGC, Sanda Ojiambo.

Les membres du conseil d'administration ont discuté du développement du réseau national et de la gouvernance de l'UNGC. Du point de vue de la localisation, de la commercialisation et de la collaboration, Zhao a proposé que le développement des réseaux nationaux prenne pleinement en compte les caractéristiques des conditions nationales de chaque pays et permette aux membres du conseil d'administration de jouer leur rôle.

M. Zhao a souligné l'importance d'activer des mécanismes opérationnels pour promouvoir en permanence les pratiques commerciales humanitaires et de créer des plates-formes publiques de coopération afin d'obtenir des avantages mutuels. Il a également décrit le statu quo auquel les entreprises chinoises sont confrontées dans leurs activités et a exprimé sa détermination, en tant que membre du conseil d'administration, à renforcer continuellement le partenariat entre les entreprises chinoises et l'UNGC.

"Le renforcement de la coopération Sud-Sud par le biais d'une coopération au développement durable entre les entreprises chinoises et africaines est l'un des axes de la stratégie de la Chine du Conseil des chefs d'État des Nations unies.

Se concentrant sur les résultats du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine, Zhao a présenté et interprété le mode d'assistance des entreprises chinoises en Afrique à l'aide de cas concrets.

Il a présenté aux autres membres du conseil d'administration les réalisations des dernières décennies, au cours desquelles les entreprises chinoises ont fourni une assistance pour stimuler les investissements et ont cultivé un réservoir de talents locaux pour le développement futur de l'Afrique, réalisant ainsi une véritable coopération Sud-Sud en matière de développement, qui s'autoalimente.

Le 23 septembre, coïncidant avec la semaine du climat à New York, M. Zhao a été invité à prononcer le discours d'ouverture de la table ronde des PDG sur la valeur verte, organisée par l'UNGC.

La réunion a invité plus de 30 représentants d'entreprises de 8 pays du monde entier à engager un dialogue et des discussions sur le changement climatique.

Melissa Powell, directrice exécutive adjointe de l'UNGC, Narmin Jarchalova, directrice des opérations pour la COP29 Azerbaïdjan, et d'autres, ont participé à la table ronde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515252/IMAGE.jpg