Le président du conseil du ORS GROUP exhorte les leaders de l'industrie à contribuer à bâtir un avenir meilleur en alliant l'intelligence artificielle et la blockchain

Fabio Zoffi, le président du Conseil et exécutif d'ORS GROUP, a récemment fait une présentation lors du sommet Blockchain in Action qui a eu lieu au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il y a exhorté les participants à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la technologie blockchain.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692375/ORS_GROUP_AI_Robotics.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692374/ORS_GROUP_AI_Blockchain.jpg )

ORS GROUP est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles intersectorielles basées sur l'intelligence artificielle pour l'optimisation et l'automatisation des processus d'entreprise, désormais connectés à la blockchain.

Au cours de la présentation, cet entrepreneur bouillonnant a souligné que les avancées en IA et en robotique ont le pouvoir de créer soit un avenir dystopique, soit un avenir utopique au cours des vingt ou trente prochaines années. Dans le premier cas de figure, les technologies remplacent les emplois humains dans un schéma où quelques personnes très riches contrôlent 90 % de tous les actifs, notamment les usines et les entreprises entièrement automatisées.

Dans le deuxième cas de figure, les gains de productivité de la technologie sont partagés entre la population, comme l'imaginait l'économiste de renom J.M. Keynes il y a presque 100 ans. « Nous avons donc le choix », a affirmé ce visionnaire. « La génération actuelle décidera de l'avenir qui l'emportera », a ajouté M. Zoffi.

Pour contribuer à la construction d'une société meilleure grâce aux technologies, M. Zoffi a prôné un retour à un monde décentralisé en fournissant à des milliards de petits entrepreneurs un nouvel alphabet numérique composé d'IA, de Blockchain et de Crypto-monnaies (« ABC »). Pour faire de cette vision une réalité, le président d'ORS GROUP a introduit le concept des Hypersmart Contracts (contrats hyper-intelligents) plus tôt cette année, qui relient intelligemment la blockchain et l'AI. Avec ce produit, les entrepreneurs peuvent obtenir une efficacité maximale au sein de toute chaîne de valeur en optimisant les flux de biens et services, le flux d'informations et celui des paiements, ce qui leur permet de rester en très bonne position dans la course avec les principaux acteurs en contrepartie.

« En permettant à des milliards de personnes de devenir des entrepreneurs prospères grâce au nouvel alphabet numérique, nous allons automatiquement créer un avenir meilleur et une société plus équilibrée. Puis un réseau planétaire de (petits) entrepreneurs décentralisés, qui travailleront ensemble au sein d'une chaîne de valeur donnée et pourront se coordonner grâce aux technologies. Celui se traduira par des milliards d'êtres humains financièrement indépendants, libres dans leur tête et dans leur façon de penser », a-t-il ajouté.

En conclusion de la présentation, Fabio a déclaré qu'il ne suffit pas d'assister à des conférences pour s'assurer que la technologie est utilisée pour améliorer la société. Il a plutôt appelé ses pairs à agir comme des combattants dans la lutte contre un avenir dystopique ou comme des bâtisseurs du développement d'un avenir meilleur.

M. Zoffi a encouragé ses collègues conférenciers en affirmant : « Rejoignez-nous ! Je serai très heureux de vous parler de la façon dont nous pouvons aider votre modèle commercial à devenir très compétitif et à créer et donner les moyens à un milliard d'entrepreneurs d'interagir à l'horizon 2040 ».

À propos d'ORS GROUP

Fondé en Italie et désormais présent dans le monde entier, ORS GROUP est un grand éditeur de logiciels qui offre des solutions d'optimisation sophistiquées basées sur l'intelligence artificielle. Sa vaste clientèle internationale comprend des entreprises du Fortune 2000 et couvre des secteurs tels que la vente au détail, l'énergie, la finance, les télécommunications et la fabrication. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise fournit des logiciels propriétaires utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des algorithmes d'analyse des Big data, ce qui permet à ses clients d'économiser plus d'un milliard USD par an.

Son nouveau produit, les Hypersmart Contracts (« HSC »), vise à donner accès à plus de 1 000 algorithmes uniques et à des centaines de solutions logicielles à la communauté crypto et aux entreprises établies. Chez ORS, nous imaginons un réseau planétaire d'entrepreneurs et d'entreprises indépendantes, poussés en avant par le nouvel alphabet numérique : : ABC - Intelligence Artificielle (AI en anglais), Blockchain, Crypto-monnaies.

SOURCE ORS GROUP