Le Prime Day 2024 de OneOdio : réductions de lancement sur les OpenRock X et économies importantes sur 12 produits phares

HONG KONG, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- OneOdio, un professionnel de l'innovation audio, et sa sous-marque d'écouteurs extra-auriculaires de sport, OpenRock, sont ravis de proposer leurs meilleures réductions Prime Day à ce jour, les 16 et 17 juillet. OneOdio propose des réductions sur 12 produits différents, tandis qu'OpenRock proposera pour la première fois des réductions sur les nouveaux écouteurs de sport OpenRock X.

Présentation des OpenRock X : pour la toute première fois, une réduction après le lancement

(OneOdio's Prime Day 2024: Unveiling Big Savings and Debut Discounts on OpenRock X)

Après un an de préparation, OpenRock lance les écouteurs de sport extra-auriculaires à conduction d'air OpenRock X, juste à temps pour le Prime Day. S'appuyant sur le succès des modèles précédents, les OpenRock X offrent un confort et des performances accrus. En particulier, la nouvelle articulation biaxiale à double centre permet de régler l'angle de manière fluide, garantissant une adaptation sûre à différentes tailles d'oreilles. Que vous fassiez du jogging ou du vélo, ces écouteurs restent confortablement en place.

À l'occasion du Prime Day, les OpenRock X bénéficient d'une remise de 20 %, leur toute première réduction de prix depuis leur lancement, passant de 169,99 dollars à 135,99 dollars. Une remise aussi importante sur un nouveau produit n'est pas courante, mais OpenRock veut faire du Prime Day une chance à saisir pour les fans. Cette offre permet aux clients d'économiser 34 dollars, ce qui en fait le moment idéal pour découvrir la dernière technologie audio à moindre coût.

Outre la remise de lancement sur les OpenRock X, les OpenRock Pro et les OpenRock S s'invitent également au Prime Day. Les OpenRock S, dont le prix initial était de 79,99 dollars, sont désormais disponibles pour 63,99 dollars, et les OpenRock Pro passent de 129,99 dollars à 103,99 dollars. Ces deux best-sellers ont été largement plébiscités pour leur qualité sonore exceptionnelle et l'autonomie de leur batterie.

Outre de généreuses réductions sur les écouteurs OpenRock, OneOdio se prépare pour le Prime Day 2024 avec une gamme d'écouteurs classiques, dont les best-sellers Monitor 60, A10 et A70.

Réduction du prix unifié du Monitor 60 depuis l'obtention du prix VGP 2024

Récompensé par le prestigieux prix VGP 2024 de l'industrie audio asiatique, le OneOdio Monitor 60 a été salué pour son système innovant de monitoring unilatéral et ses grands haut-parleurs dynamiques de 50 mm. Compte tenu de l'intérêt accru suscité par ce prix, nous considérons le Prime Day comme le moment idéal pour offrir aux audiophiles une chance spéciale d'acheter et d'expérimenter ce produit à un prix réduit. Pendant le Prime Day, le Monitor 60 est disponible à un prix inférieur dans les cinq magasins Amazon, pour 71,99 dollars seulement sur Amazon US, marquant ainsi la plus grande réduction de 2024 à ce jour.

D'autres modèles aux fonctions variées sont également préparés pour le Prime Day, comme la série Fusion A70, idéale pour les DJ avec une autonomie de 72 heures et une reproduction sonore exceptionnelle, bénéficiant à présent de jusqu'à 27% de réduction sur Amazon ES. Le casque Hybrid ANC A10, qui offre la tranquillité dans les environnements bruyants, figure parmi plus de 10 autres modèles qui attendent d'être choisis par vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site officiel et sur nos comptes de médias sociaux sur Facebook, Instagram et Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457917/OneOdio_s_Prime_Day_2024_Unveiling_Big_Savings_Debut_Discounts_OpenRock.jpg