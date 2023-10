Le prince héritier saoudien lance ARDARA et sa destination phare AlWadi au cœur de la vallée d'Abha

La société ARDARA développe sa destination phare, AlWadi, au cœur de la vallée d'Abha dans la région d'Asir, pour en faire une attraction urbaine dynamique pour les visiteurs locaux et internationaux.

AlWadi offre diverses opportunités aux investisseurs locaux et internationaux dans différents secteurs, établissant des partenariats avec le secteur privé tout en créant des possibilités d'emploi.

RIYAD, Arabie saoudite, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, vice-premier ministre et président du Fonds d'investissement public (PIF) a lancé la société ARDARA dans le but de développer AlWadi, sa destination phare, dans la région d'Asir en tant que première destination, pour en faire une destination urbaine de style de vie unique en son genre pour les touristes locaux et internationaux. Le développement d'AlWadi s'inscrit dans la stratégie du Fonds d'investissement public visant à développer des expériences distinctives à travers le Royaume, conformément à la Vision 2030.

“AlWadi” the Flagship destination of “ARDARA”

La destination AlWadi, qui s'étend sur 2,5 millions de mètres carrés, adoptera des styles architecturaux et un caractère inspirés du patrimoine et du caractère unique de la région d'Asir. La destination respectera les normes mondiales de durabilité et encouragera les modes de vie dynamiques en consacrant plus de 30 % de la superficie du projet à des espaces verts ouverts, offrant 16 km de front de mer, 17 km de pistes pédestres et cyclables, ainsi que des activités culturelles et des rencontres communautaires.

AlWadi comprendra cinq quartiers distincts, offrant chacun des expériences uniques, comprenant 2 000 options résidentielles allant d'appartements de luxe à des villas modernes, une sélection d'hôtels haut de gamme, des espaces commerciaux et des zones de bureaux de haute qualité, tous développés dans le respect de l'identité et du patrimoine historique de la région.

ARDARA a pour ambition d'offrir de nombreuses opportunités d'investissement et de partenariat aux investisseurs locaux et internationaux dans de multiples secteurs économiques, notamment l'hôtellerie, les arts, la culture, l'alimentation et l'agriculture, la vente au détail et le divertissement.

Le lancement de la société ARDARA s'inscrit dans la stratégie du PIF visant à soutenir les secteurs économiques prometteurs et à diversifier les revenus dans le Royaume. Sa destination phare, AlWadi, devrait contribuer à hauteur de plus de 19 milliards de riyals saoudiens au PIB non pétrolier du Royaume d'ici 2030 et créera des milliers d'emplois pour les habitants de la région. AlWadi contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement d'Asir intitulée « The Arabian Highland », annoncée par Son Altesse Royale le Prince héritier en 2021.

