Le principal événement européen consacré à la blockchain, BLOCKCHANCE EUROPE 2021, adopte un format hybride

« Ce sont d'excellentes nouvelles, » a déclaré Fabian Friedrich, fondateur et PDG de BLOCKCHANCE. « Comme BLOCKCHANCE est probablement le plus grand événement de la sphère de la blockchain, se rencontrer en personne et pouvoir maximiser le potentiel de réseautage n'a pas de prix. Surtout maintenant que la blockchain et les technologies émergentes montent en flèche. »

L'application Whova offre aux détenteurs de billets virtuels une expérience complète. Ils peuvent suivre différents flux en direct et discuter en vidéo avec d'autres participants.

Des intervenants de classe mondiale

BLOCKCHANCE attire régulièrement certains des leaders d'opinion les plus influents. Parmi eux figurent des noms connus tels que Michael Saylor, cofondateur de Microstrategy, Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum et Raoul Pal, cofondateur de Real Vision, le Netflix de la finance.

« Malgré la pandémie, des personnes vraiment inspirantes issues de domaines tels que la banque, les paiements numériques, le crypto-trading et l'intelligence artificielle seront présentes à Hambourg. »

Un avenir blockchain pour des économies durables

La mission de BLOCKCHANCE est d'éduquer la société sur les perspectives économiques et l'impact de la blockchain pour un avenir positif et durable. BLOCKCHANCE Europe met en relation les entreprises, la citoyens et les investisseurs avec des développeurs de solutions blockchain innovantes. L'événement crée des réseaux et fonctionne comme une plateforme de mise en relation pour les chefs d'entreprise, les développeurs, les régulateurs et les investisseurs du monde entier. 20 % des participants sont des PDG ou des cadres supérieurs.

L'événement de trois jours proposera des présentations, des panels, des ateliers, un cinéma blockchain, un prix pour les start-up (jusqu'à 100 000 euros), des fêtes et une galerie d'art. Les principaux sujets abordés seront les cas d'utilisation de la blockchain, les actifs numériques, la durabilité, la gouvernance, l'économie des tokens, la banque numérique et l'IA.

BLOCKCHANCE présente la blockchain et les technologies émergentes pour un avenir positif et durable. En tant que membre fondateur du groupe d'intérêt européen Inatba, BLOCKCHANCE est considéré comme un hub innovant dans la communauté de la blockchain. BLOCKCHANCE Europe est l'événement phare de la blockchain et de la technologie des registres distribués en Europe. Depuis 2018, en collaboration avec le premier maire de Hambourg Peter Tschentscher et la Chambre de commerce de Hambourg, BLOCKCHANCE fait de Hambourg un haut lieu du secteur de la blockchain en Europe.

www.blockchance.eu

LinkedIn

Twitter

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635800/2_1_blockchance_banner_1200_630.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1635801/BLOCKCHANCE_Europe_2021.jpg

BLOCKCHANCE - Relations avec la presse

Hanna Stahlberg

+49(0) 151 - 572 272 12

[email protected]

SOURCE BLOCKCHANCE UG