Le principal intervenant en matière de servicing de programmes dans le domaine du « Supply Chain Finance » propose désormais une gamme complète de financements par le biais de sa fintech Alternative Distribution Financing Ltd. (ADF)

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660843/ADF_Logo.jpg )



ADF a été créé par Global Supply Chain Finance Ltd. (GSCF) pour financer des programmes de Supply Chain Finance dont le servicing est confié à GSCF. Le pool d'investisseurs dont dispose ADF lui permet d'intervenir en tant qu'agrégateur de liquidités et d'assurer le financement de ce type de programmes. L'avantage pour les entreprises est de n'avoir à traiter qu'avec une seule contrepartie (ADF), tout en bénéficiant de la diversité des sources de financement sur lesquelles s'appuie ADF.

ADF met à la disposition des entreprises, des programmes de financement des postes Fournisseurs (programmes dits « Trade Payables Financing ») et Clients (programmes dits « Distribution Financing ») dans le monde entier :

Les programmes de Trade Payables Financing proposés par ADF sont destinés à des entreprises qui souhaitent étendre les délais de paiement pour leurs achats auprès de fournisseurs clefs sans impliquer juridiquement ces derniers. L'impact de ce type de programmes sur les ratios d'endettement de l'acheteur est neutre, le financement apporté par ADF pouvant être affecté dans le Compte Fournisseurs et non en tant que dette financière.

proposés par ADF sont destinés à des entreprises qui souhaitent étendre les délais de paiement pour leurs achats auprès de fournisseurs clefs sans impliquer juridiquement ces derniers. L'impact de ce type de programmes sur les ratios d'endettement de l'acheteur est neutre, le financement apporté par ADF pouvant être affecté dans le Compte Fournisseurs et non en tant que dette financière. Les programmes de Distribution Financing proposés par ADF améliorent la compétitivité des entreprises en leur permettant d'accorder des délais de paiement plus longs à leurs propres clients tout en recevant de manière anticipée le paiement des factures dont l'échéance a ainsi été étendue. Ce paiement-là est remis par ADF et ADF acquiert ces créances clients auprès du vendeur sur la base d'une true-sale.

ADF structure chaque type de programme en étroite collaboration, et au cas par cas, avec ses clients afin d'en tirer les meilleurs avantages.

Consultez la présentation disponible sous forme de vidéo en cliquant sur ce lien pour découvrir l'ensemble des produits proposés par ADF: http://www.gscf-adf.com/

À Propos de Global Supply Chain Finance Ltd. (GSCF)

Depuis plus de 26 ans, GSCF est le principal intervenant en matière de servicing de programmes de Supply Chain Finance pour le compte des établissements financiers et acteurs industriels les plus importants mondialement. GSCF utilise une technologie de pointe pour automatiser et rendre transparente la gestion de ces programmes. GSCF est basé en Suisse et intervient actuellement en tant que servicer pour des programmes impliquant plus de 1 000 débiteurs situés dans 97 pays.

À Propos d'Alternative Distribution Financing Ltd. (ADF)

Basé en Suisse, ADF coopère avec de nombreux investisseurs institutionnels et banques pour lever des financements, ainsi qu'avec des compagnies d'assurance-crédit lorsqu'une couverture du risque de crédit est nécessaire. ADF propose un service intégré offrant aux entreprises une gamme de programmes sur mesure pour financer leur BFR.

Lucia Cardellino - l.cardellino@gscf.com, +41-41-922-2294

SOURCE Alternative Distribution Financing Ltd. (ADF)