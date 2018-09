Le Prix Charles Bronfman désigne Amy Bach, fondatrice de Measures for Justice, en tant que lauréate 2018

« Le travail d'Amy a révélé un fossé critique dans notre système de justice pénale, et elle a développé une méthode ingénieuse pour le combler », a déclaré Charles Bronfman. « Elle incarne parfaitement la volonté de justice sociale et l'esprit entrepreneurial que célèbre le Prix. Je suis ravi que les jurés aient désigné Amy. »

Le Prix Charles Bronfman est une récompense annuelle de 100 000 $ décernée à des acteurs humanitaires âgés de moins de 50 ans, et dont les travaux innovants, inspirés des valeurs juives, ont significativement amélioré le monde. Le Prix a été créé en 2004 par Ellen Bronfman Hauptman et Stephen Bronfman, accompagnés par leurs conjoints Andrew Hauptman et Claudine Blondin Bronfman, pour honorer leur père, Charles Bronfman, le jour de son 70e anniversaire.

« Le Prix a le privilège de récompenser le travail novateur d'Amy dans l'appréhension des injustices subies au sein du système de justice pénale », a déclaré Ellen Bronfman Hauptman, au nom des fondateurs. « Elle constituera un ajout remarquable à notre groupe d'ores et déjà exceptionnel de lauréats récompensés par ce Prix. »

« C'est pour moi un honneur d'être récompensée par le Prix Charles Bronfman, qui contribuera grandement à mettre en lumière l'importance des données ouvertes et de la collecte de données du système de justice pénale au niveau des comtés », a déclaré Bach. « De si nombreuses vies sont impactées chaque jour par le système de justice pénale. Nous devons donner de la visibilité à ce qui est généralement dissimulé. Je suis heureuse que ce travail soit exposé sur le devant de la scène. »

Les États-Unis occupent la première place parmi les pays industrialisés en termes d'incarcération, représentant seulement cinq pour cent de la population mondiale, et abritant pourtant près d'un quart de la population carcérale. Or, le système judiciaire du pays manque des données fondamentales permettant de déterminer si les dépenses réduisent la criminalité, améliorent la justice ou limitent les récidives. La solution de MFJ consiste à exposer les faits aux législateurs, praticiens, acteurs du changement, ainsi qu'à chacun d'entre nous.

« La manière dont une société traite les personnes vulnérables détermine la manière dont cette société sera jugée », a déclaré Rosalie Silberman Abella, juge à la Cour suprême du Canada, au nom du jury international du Prix. « La prison impacte des personnes parmi les plus défavorisées. Les initiatives d'Amy ont pour objectif de venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes, en appréhendant les problématiques universelles de la pauvreté, de l'origine raciale, des populations natives, et de la sous-éducation. »

Bach a fondé Measures for Justice, organisation basée à Rochester dans l'État de New York, en 2011, à la suite de son ouvrage à succès intitulé Ordinary Injustice : How America Holds Court, qui démontrait comment les procureurs, juges et avocats, même bien intentionnés, peuvent parfois tellement s'habituer aux modèles d'injustice qu'ils ne les remarquent même plus. Bach et son équipe ont développé un ensemble de mesures, depuis l'arrestation jusqu'aux suites de la condamnation, et MFJ a commencé à collecter des données pour répondre à plusieurs interrogations basiques -- qui est incarcéré, pour combien de temps, pour quels crimes -- et à comparer les résultats selon les différents comtés.

« La persévérance d'Amy dans l'instauration d'une justice pénale transparente constitue véritablement l'illustration des efforts à fournir pour s'attaquer partout aux violations des droits de l'Homme », a déclaré l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies Samantha Power, dans un courrier en faveur de sa désignation.

En mai dernier, MFJ a publié sur Internet les données de six États -- auxquelles chacun peut accéder -- divisées selon l'origine raciale et ethnique, le sexe, le niveau de précarité, et l'âge. MFJ est en passe de procéder à ces mesures dans les 50 États.

« Armée de données, l'organisation MFJ combine la technologie du 21e siècle avec les valeurs juives ancestrales », a déclaré Georgia Levenson Keohane, ancienne directrice exécutive de la Pershing Square Foundation, qui a désigné Amy pour le Prix, et qui a toujours été un soutien clé de MFJ depuis ses débuts.

