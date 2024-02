Le Prix des Olympiades mathématiques en intelligence artificielle, d'une valeur de 10 millions de dollars, nomme les membres du comité consultatif

Les lauréats de la médaille Fields Timothy Gowers et Terence Tao ont été nommés au Comité consultatif pour le Prix de l'Olympiade mathématique en intelligence artificielle, aux côtés de Po-Shen Loh, Dan Roberts et Geoff Smith.

LONDRES, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Le nouveau Prix de l'Olympiade mathématique en intelligence artificielle de XTX Markets (« Prix AIMO ») est un fonds de défi de 10 millions de dollars conçu pour stimuler la création d'un modèle d'IA partagé publiquement qui est capable de gagner une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques (OIM).

XTX Markets est ravi d'être rejoint par un groupe de mathématiciens et de spécialistes en IA et apprentissage automatique de premier plan. Le groupe comprend Timothy Gowers et Terence Tao, tous deux lauréats de la médaille Fields, l'un des prix les plus prestigieux en mathématiques.

À leurs côtés se trouvent Po-Shen Loh, ancien entraîneur de l'équipe américaine de l'OIM, Dan Roberts, chercheur en IA chez Sequoia Capital et au MIT et expert publié en apprentissage automatique, et Geoff Smith, ancien président de l'OIM.

Le Comité consultatif de l'AIMO appuiera l'élaboration du Prix AIMO, notamment en donnant des conseils sur les protocoles appropriés et les aspects techniques, ainsi qu'en concevant les divers concours et prix.

Terence Tao, lauréat de la médaille Fields et professeur de mathématiques à UCLA, a déclaré :

« Malgré les progrès récents, l'utilisation de l'IA pour résoudre, ou du moins aider à résoudre, les problèmes mathématiques avancés demeure un défi incroyablement complexe et multiforme. Il sera important d'essayer plusieurs approches pour atteindre cet objectif et de comparer la performance de chacune d'entre elles.

Le Prix AIMO promet de fournir au moins un ensemble de critères de référence qui aideront à comparer différentes stratégies de résolution de problèmes d'IA au niveau technique, d'une manière accessible et intéressante pour le grand public. »

Timothy Gowers, médaillé Fields et professeur de combinatoire au Collège de France, a déclaré :

« Les méthodes d'apprentissage automatique ont connu un succès spectaculaire dans plusieurs domaines, mais leur performance est toujours à la traîne sur des tâches impliquant un raisonnement en plusieurs étapes. C'est pourquoi la résolution de problèmes mathématiques avancés est de plus en plus reconnue comme une frontière majeure pour l'IA. Si cette frontière devait être franchie, cela ouvrirait la voie à une nouvelle vague d'applications importantes. Le prix AIMO jouera un rôle précieux en stimulant la recherche dans ce sens.

Un grand avantage des prix est qu'ils portent sur une recherche accessible au public, car cela permettra de progresser plus rapidement et plus efficacement. »

Un grand prix de 5 millions de dollars sera décerné au premier modèle d'IA partagé publiquement qui participera à un concours approuvé par l'AIMO et dont la performance sera équivalente à une médaille d'or à l'OIM. En outre, l'événement décernera une série de prix de progrès d'une valeur collective allant jusqu'à 5 millions de dollars. Ceux-ci seront remis aux modèles d'IA partagés publiquement qui atteindront des étapes clés en route vers le grand prix.

Les premiers concours approuvés par l'AIMO seront ouverts aux participants au début de 2024. Une présentation des progrès sera donnée à Bath, en Angleterre, en juillet 2024, dans le cadre de la 65e édition de l'OIM . De plus amples informations sur les prix de progrès seront communiquées sous peu.

Eoghan Flanagan, directeur du Prix AIMO, a affirmé :

« Nous sommes ravis d'accueillir des membres aussi estimés de la communauté mathématique au comité consultatif du Prix AIMO. J'ai hâte de travailler avec eux à l'élaboration et à la croissance du Prix. »

Pour de plus amples informations et des mises à jour sur le Prix AIMO, rendez-vous sur le site : https://aimoprize.com/ .

Profils des membres du Comité consultatif :

Timothy Gowers

Après avoir remporté une médaille d'or à l'OIM en 1981, Timothy a étudié les mathématiques au Trinity College de Cambridge, où il était chercheur et a fait son doctorat. Après un passage à l'University College de Londres, il est retourné à Trinity, d'abord en tant que conférencier, puis en tant que professeur de mathématiques Rouse Ball. De 2009 à 2020, il a été professeur de recherche à la Royal Society et, depuis octobre 2020, il est professeur de combinatoire au Collège de France. Après avoir découvert la première preuve quantitative du théorème de Szemerédi, il a travaillé dans le domaine en combinatoire additive, un travail qui lui a valu une médaille Fields en 1998. Ces dernières années, il a travaillé sur la démonstration automatique de théorèmes et dirige actuellement un groupe de recherche dans ce domaine, se concentrant sur les méthodes symboliques.

Po-Shen Loh

Po-Shen est professeur de mathématiques à l'Université Carnegie Mellon et entrepreneur social qui utilise la combinatoire et la théorie des jeux pour inventer des solutions dans des domaines tels que l'éducation et le contrôle des pandémies. Dans sa jeunesse, il a été médaillé d'argent de l'OIM, puis a servi pendant une décennie en tant qu'entraîneur de l'équipe américaine de l'OIM. Dans cette période, l'équipe s'est classée numéro un mondial à quatre reprises. Ses conférences et événements l'emmènent partout dans le monde, et il échange chaque année avec plus de 10 000 personnes en personne et des millions de personnes sur YouTube. Il a reçu le United States Presidential Early Career Award pour les scientifiques et les ingénieurs, en plus d'être membre du Hertz Fellowship.

Dan Roberts

Dan est associé en IA chez Sequoia Capital et chercheur au MIT. Avant de rejoindre Sequoia en 2023, il a cofondé Diffeo, une société d'IA acquise par Salesforce, et a été chercheur scientifique dans le groupe de recherche en IA de Facebook. En tant que chercheur en IA, il est co-auteur du livre « The Principles of Deep Learning Theory », publié par Cambridge University Press. Il a été postdoctorant à l'Institute for Advanced Study de Princeton, a obtenu un doctorat en physique théorique du MIT financé par une bourse Hertz et a étudié au Royaume-Uni en tant que boursier Marshall.

Geoff Smith

Geoff Smith MBE, militant dans la communauté des olympiades de mathématiques, est impliqué dans l'enrichissement des mathématiques depuis 1990 et les compétitions de mathématiques depuis 1999. Il a été président élu de l'OIM de 2014 à 2022. Président du United Kingdom Mathematics Trust, il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Olympiade européenne de mathématiques pour filles en 2012, un événement qui prospère maintenant sous une gouvernance féminine. Après avoir entamé sa carrière universitaire dans le domaine de la théorie des groupes, il a ensuite étudié la géométrie et a contribué à des articles portant sur les sciences de la vie et les sciences sociales. Il est également maître de conférence honoraire en mathématiques à l'Université de Bath.

Terence Tao

Terence Tao est né à Adélaïde, en Australie, en 1975. Il a participé à trois OIM, obtenant une médaille d'or en 1987. Il est professeur de mathématiques à l'UCLA, ayant terminé son doctorat sous Elias Stein à Princeton en 1996. Ses domaines de recherche comprennent l'analyse harmonique, l'équation aux dérivées partielles, la combinatoire et la théorie des nombres. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix Salem en 2000, la médaille Fields en 2006, la bourse MacArthur en 2007, le prix Crafoord en 2012 et le prix Breakthrough en mathématiques en 2015. Terence est également titulaire de la chaire James et Carol Collins en mathématiques à l'UCLA, est membre de plusieurs académies nationales et siège également au Conseil des conseillers du président en sciences et technologie.

À propos de XTX Markets :

XTX Markets est une société de technologie financière de premier plan qui collabore avec des contreparties, des bourses et des plateformes d'e-trading à l'échelle mondiale pour fournir des liquidités sur les marchés des actions, des changes, des obligations à taux fixe et des matières premières. XTX compte plus de 200 employés basés à Londres, Paris, New York, Bombay, Erevan et Singapour. XTX figure toujours parmi les cinq principaux fournisseurs de liquidités à l'échelle mondiale sur le marché des changes (Euromoney de 2018 à aujourd'hui) mais aussi le plus grand fournisseur de liquidités en actions européennes (internalisateur systématique) (Rosenblatt AF 2020 et AF 2023).

Les efforts de philanthropie de la société se concentrent sur l'éducation STEM et les dons à impact maximal (menant en parallèle un programme de jumelage des employés). Depuis 2017, XTX a fait don de plus de 100 millions de livres sterling à des organisations caritatives et à de bonnes causes, ce qui en fait un donateur de premier plan au Royaume-Uni et dans le monde.

Dans un monde en évolution, XTX Markets est à l'avant-garde pour rendre les marchés financiers plus équitables et plus efficaces pour tous.