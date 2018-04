Le Prix du jury 2018 des Prix internationaux de la recherche Sakip Sabanci a été décerné à Adam Przeworski, professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire « Carroll and Milton Petrie » à l'Université de New York

Ces prix encouragent la recherche sur tous les aspects de la culture, de la société et de la politique, et récompensent des exemples remarquables de recherche innovante en vue d'attirer l'attention intellectuelle sur le rôle de la Turquie dans le monde contemporain. Au cours de ces 13 dernières années, les prix ont été décernés dans des domaines allant de l'économie à la politique étrangère en passant par l'histoire et la dynamique sociale. Plus de 370 soumissions ont été reçues en provenance de 31 pays pour les 13 catégories récompensées jusqu'à présent. Le thème de 2018 était : « Les défis posés à la gouvernance démocratique et au vivre ensemble en Turquie et dans le monde ».

Le président fondateur du conseil d'administration de l'Université Sabanci, Güler Sabanci, a déclaré lors de la cérémonie : « La Turquie est depuis longtemps un pont entre l'Occident et l'Orient aux niveaux géopolitique et culturel, en tant que puissance régionale et acteur international de la paix mondiale. Nous devons accorder la priorité à la production de connaissances, à la recherche, à la réflexion scientifique et à la discussion afin de permettre à la Turquie de devenir efficace, capable et cohérente dans la recherche de solutions aux problèmes régionaux et mondiaux. Le thème des Prix 2019 sera : « L'avenir du multipartisme dans les troubles mondiaux : repenser la sécurité, l'économie et la démocratie ».

Le lauréat du Prix du jury est Adam Przeworski, vétéran en sciences politiques, qui travaille sur les démocraties depuis plus de 50 ans, et inspire depuis de nombreux jeunes politologues en Turquie et à travers le monde. Adam Przeworski, professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire « Carroll and Milton Petrie » à l'Université de New York, s'est vu décerner le prix du jury grâce à son travail remarquable sur les régimes démocratiques et les marchés.

Lors de son discours de cérémonie de remise des prix, Adam Przeworski a déclaré : « Nous avons échangé des problèmes transnationaux qui exigent des efforts internationaux pour être résolus. » Il a également noté que le prix était tout particulièrement pertinent pour les jeunes scientifiques pour les aider à poursuivre leurs efforts internationaux.

Les Prix de l'essai (Essay Awards) ont été décernés aux jeunes chercheurs Selim Erdem Aytac pour son essai « The Appeal of Populism and the Role of Elite Discourse: Evidence from Turkey », İpek Çinar pour son essai « Democracy Dismantled: Strategic Choices of Would-be Autocrats », et Berk Esen pour son essai « Elective Affinities between Democratic Backsliding and Populism: the Cases of Turkey and Hungary in Comparative Perspective ».



Ömer Ertum

omertum@sabanciuniv.edu

+90-216-483-93-02

SOURCE Sabanci University