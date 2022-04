Le produit de paiements en temps réel d'IR pour optimiser l'efficacité financière et commerciale des organisations

La solution offre une visibilité en temps réel pour une meilleure gestion de la trésorerie et tire des informations exploitables de modèles de données transactionnelles complexes.

Les banques et les institutions financières ont tout à gagner à offrir une meilleure expérience client et à prendre des décisions opérationnelles plus éclairées fondées sur des données.

SYDNEY, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- IR (ASX: IRI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion et d'analyse des performances pour la communication et la collaboration unifiées, l'infrastructure informatique et les écosystèmes de paiement, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau produit, Paiements en temps réel , en tant qu'extension de la suite IR Transact existante. Cela permettra aux entreprises de moderniser leurs processus de paiement et d'accroître la transparence financière.

La croissance des transactions non monétaires a été phénoménale, ce qui a entraîné une plus grande dépendance aux paiements numériques et en temps réel depuis 2020. La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré cette tendance en déclenchant des systèmes de paiement en temps réel dans le monde entier. [1] Une augmentation de 41 % des paiements en temps réel a été observée pendant la pandémie. À l'échelle mondiale, les gouvernements incitent à accroître les transactions numériques.

Le produit de paiements en temps réel d'IR simplifie la gestion des paiements en temps réel pour les entreprises. Il permet un suivi détaillé des flux de paiement et surveille instantanément les tendances anormales. La solution peut utiliser l'analyse pour identifier les tendances en matière de données et y répondre de façon proactive, qu'il s'agisse de détecter rapidement les ralentissements du système ou d'améliorer les niveaux de service.

« La rapidité, le choix et l'efficacité sont des avantages clés qui entraînent un changement majeur dans l'écosystème mondial des paiements en temps réel. Chez IR, nous comprenons parfaitement que la surveillance et l'analyse des volumes de données qui en résultent peuvent être un obstacle à surmonter dans ce parcours de transformation numérique. Notre produit de paiements en temps réel veille à ce que toute panne ou tout ralentissement soit identifié et résolu rapidement pour respecter les accords de niveau de service (SLA) », a déclaré David Guiver, responsable des produits Transact, IR. « Le produit assure une meilleure gestion des finances en minimisant les amendes dans la mesure du possible et révèle les tendances émergentes qui éclairent de meilleures décisions commerciales. »

Des systèmes de paiement en temps réel sont mis en place dans tous les pays. [2] Le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour les paiements en temps réel devrait être de 23,6 % de 2020 à 2025. Le produit de paiements en temps réel d'IR permet aux clients de surfer sur cette vague de croissance en assurant la santé des systèmes de paiement en temps opportun.

