Le Professeur Saibal Kar retenu comme consultant exclusif de Peijia Medical

Conseiller le projet de réparation bord à bord de la valve mitrale par voie transcathéter de la société et conseiller la société en général

SUZHOU, Chine, 6 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Peijia Medical Limited (HKEX : 9996) a le plaisir d'annoncer que Saibal Kar MD, FACC, FSCAI, cardiologue interventionnel diplômé, a accepté de devenir notre consultant exclusif en Chine pour nous prodiguer des conseils sur la recherche et le développement de notre projet de réparation bord à bord de la valve mitrale par voie transcathéter (« TEER Peijia », ou « Projet Gemini ») et pour conseiller la société en général.

Le Dr Kar est un médecin de renommée mondiale, connu pour ses recherches et ses réalisations dans le domaine des thérapies cardiaques structurées, en particulier dans le domaine de la réparation mitrale. Il a reçu plusieurs prix de haut niveau, notamment le prix de l'homme de l'année décerné par le Centric Health Group. Le Dr Kar est actuellement directeur des interventions et de la recherche clinique sur les maladies cardiaques structurelles au Los Robles Health System, et professeur de médecine à la David Geffen School of Medicine de l'UCLA. Il est reconnu comme le médecin leader dans le développement et la mise en œuvre de techniques mini-invasives dans les interventions sur les maladies cardiaques structurelles. Le Dr Kar a enseigné et encadré de nombreux médecins dans le monde entier, et a joué un rôle déterminant par le passé dans la réparation/ le remplacement des valves cardiaques transcathéter en Chine. Le Dr Kar reçoit des subventions de recherche et est consultant auprès de multinationales telles que Boston Scientific Corporation, Gore & Associates et Abbott Vascular.

Grâce au service exclusif du Dr Kar, nous sommes en mesure de mieux comprendre les dernières évolutions en matière d'interventions cardiaques structurelles avancées, d'améliorer les produits innovants de premier plan de Peijia et d'accélérer l'accès au marché des technologies mini-invasives de premier ordre », a déclaré le Dr Yi Zhang, président-directeur général de Peijia. « En travaillant directement avec des leaders d'opinion de classe mondiale comme le Dr Kar, notre équipe aura l'occasion unique d'être à l'avant-garde des interventions cardiaques structurées, ce qui permettra de mieux positionner Peijia en tant que société d'innovation mondiale. » Le Dr Kar prodiguera également des conseils à Peijia en matière de R&D, de services cliniques, de développement commercial, etc.

Peijia Medical a été fondée en 2012 et son siège social est basé à Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine. Elle a été cotée à la bourse de Hong Kong en mai 2020. Avec « Dévotion au cœur, révérence pour la vie » comme vision, Peijia Medical met toujours la vie et la sécurité à la première place, s'efforçant de maintenir la vie et la santé humaines à partir de ses années d'exploration dans la technologie et de sa persistance innovante. Le plan stratégique de Peijia Medical peut être résumé comme suit : « Le traitement simultané des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, orienté vers l'innovation ». L'entreprise se consacre à l'innovation, à la recherche et au développement et à la production de dispositifs médicaux haut de gamme pour les maladies cardiaques structurelles et les interventions cérébrovasculaires, notamment la valve aortique, la valve mitrale, la valve tricuspide, les accessoires chirurgicaux et les maladies liées à l'hémorragie, à l'ischémie et aux voies d'intervention cérébrovasculaire. Elle a constitué une gamme relativement complète de portefeuilles de produits et de solutions dans le domaine des maladies cardiaques structurelles et des interventions cérébrovasculaires pour une utilisation dans toute la Chine.

Related Links

www.peijiamedical.com



SOURCE Peijia Medical Limited