Le programme Acqua for Life de Giorgio Armani entre dans sa neuvième année

Acqua for Life est un programme de développement axé sur l'accès universel à l'eau potable dans les régions arides avec :

une approche globale engagée sur les problématiques de l'eau salubre, l'hygiène et l'assainissement ;

un engagement continu depuis 2010, qui fait écho au droit à l'eau et à l'assainissement, reconnu la même année par les Nations unies comme appartenant aux droits de l'homme ;

des actions menées auprès des communautés les plus démunies, en partenariat avec l'Unicef USA , Green Cross International et, depuis 2018, WaterAid.

Pour la neuvième année consécutive, Acqua for Life poursuit son programme de développement mondial. Depuis 2010, Acqua for Life a investi plus de 5,5 millions d'euros dans des projets à travers la planète. À ce jour, 880 millions de litres d'eau ont été acheminés auprès de 130.000 personnes, réparties dans 146 communautés et sur trois continents*. Dès 2018, Acqua for Life s'associera avec WaterAid, une ONG britannique, ainsi que l'Unicef USA et Green Cross International, ses partenaires historiques, afin d'augmenter le nombre des bénéficiaires de ce droit fondamental.

« Nous sommes tous intimement concernés par la question de l'environnement : elle doit être abordée de façon concrète. Nous ne pouvons aucunement ignorer que le futur des générations à venir dépend de nos choix. » Giorgio Armani

* Chiffres Green Cross International 2017 pour le programme Acqua for Life

Le programme : Acqua for Life

Acqua for Life est un programme complet, dont la mission consiste à fournir un accès à l'eau salubre, qui a un impact socio-économique positif sur la santé et le niveau de vie des communautés.

Le programme Acqua for Life aide à l'installation de points d'eau, de latrines, ainsi que de systèmes de collecte d'eau de pluie, de filtrage et de purification de l'eau, dans les régions qui manquent de cet élément naturel essentiel à la vie. Son action se traduit par des personnes qui ont accès à de l'eau potable, qui préparent à manger chaque jour, se lavent, tout en conservant de l'eau pour leurs cultures et leurs élevages. Les enfants peuvent aller à l'école plus régulièrement. Les femmes ont plus de temps à consacrer à leurs enfants, à leur alphabétisation et peuvent être plus productives pour leur communauté, au lieu d'avoir à chercher de l'eau.

Avec Acqua for Life, les peuples reprennent possession de leur droit à l'eau potable et à l'assainissement reconnu par les Nations unies en 2010.

Barbara Palvin : ce que #L'EauSignifie (#WaterMeans)

Barbara Palvin, visage de la fragrance Acqua di Gioia de Giorgio Armani, s'est rendue auprès des communautés sri lankaises confrontées au manque d'eau. Elle a été visiblement touchée par les populations qu'elle a rencontrées, notamment en découvrant leurs difficultés liées à l'absence d'accès à l'eau propre. Le fait de voir l'immense impact que génère l'accès à l'eau potable sur tous les aspects de la vie sans exception, l'a poussée à avoir un engagement fort dans le programme Acqua for Life.

Après sa visite, Barbara Palvin a déclaré : « Concrètement, les actions d'Acqua for Life permettent aux enfants de rester des enfants, et les aident à aller à l'école. L'accès à l'eau propre signifie une amélioration de la situation sanitaire pour l'ensemble de la communauté et un meilleur niveau de vie global. Grâce au programme Acqua for Life, les autochtones peuvent vraiment vivre leurs vies au lieu de passer leurs journées à essayer de trouver de l'eau potable. »

Après sa découverte de ce que #l'EauSignifie au Sri Lanka, Barbara Palvin s'engage à sensibiliser sur le problème de la pénurie d'eau, invitant les gens à partager sur les réseaux sociaux ce que #l'EauSignifie dans leur vie quotidienne (#WaterMeans).

ACQUA FOR LIFE - BARBARA PALVIN : CE QUE #L'EAUSIGNIFIE (#WATERMEANS) https://www.youtube.com/watch?v=ajq6-6LWT_k

ACQUA FOR LIFE - éducation - #WATERMEANS : https://youtu.be/n8YqFxReL4c

ACQUA FOR LIFE - santé - #WATERMEANS : https://youtu.be/ZteCdbGChnU

ACQUA FOR LIFE - laissons les enfants être des enfants - #WATERMEANS : https://youtu.be/2KXLtk6fkyY

ACQUA FOR LIFE - un avenir durable - #WATERMEANS : https://youtu.be/81MBgEgydQ8

Acqua for Life avec l'Unicef aux États-Unis

Pour sa neuvième année d'existence, la campagne Acqua for Life de Giorgio Armani continue d'aider l'Unicef à fournir de l'eau salubre et propre à la consommation pour les enfants, en reversant 5 $ sur chaque flacon d'Acqua di Giò ou d'Acqua di Gioia vendu aux États-Unis pendant le mois de mars. Depuis 2010, Giorgio Armani a collecté 4 millions de dollars pour soutenir les programmes WASH (eau, assainissement et hygiène) de l'Unicef au Belize, au Cameroun, en République centrafricaine, au Nicaragua, en Côte d'Ivoire, au Guatemala, en Haïti, en Mauritanie, au Togo et au Vietnam. Pour la campagne de mars 2018, les fonds collectés soutiendront les programmes WASH de l'Unicef en Haïti.

Acqua for Life avec Green Cross International

Green Cross International construit des puits, des latrines et des lavabos pour fournir des solutions d'hygiène et protéger l'environnement immédiat des communautés les plus démunies. Par ailleurs, Green Cross International mène des campagnes de sensibilisation sur la question de l'eau et de l'hygiène à l'échelle locale, en particulier dans les écoles, afin de permettre aux enfants de comprendre dès le plus jeune âge l'importance des actions simples, comme se laver les mains avec du savon, pour éviter la propagation des germes. Enfin, la durabilité du projet implique également la formation d'adultes à la bonne utilisation et à l'entretien des infrastructures.

Depuis 2011, Green Cross International a mis en œuvre des projets pour Acqua for Life au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Chine, au Sri Lanka, en Argentine, en Bolivie, au Mexique et au Brésil. Pour 2018, l'action concernera le Sénégal, le Sri Lanka ainsi que la Bolivie.

Acqua for Life avec son nouveau partenaire : WaterAid

Le programme Acqua for Life est honoré de compter un nouveau partenaire en 2018 avec l'organisation à but non lucratif internationale, WaterAid. Cette dernière travaille pour qu'eau propre, toilettes décentes et bonnes pratiques d'hygiène constituent le quotidien de tous et partout d'ici une génération. L'organisation œuvre dans 34 pays à travers le monde pour changer la vie des plus pauvres et des personnes les plus marginalisées.

L'initiative Acqua for Life de Giorgio Armani a arrêté son choix sur WaterAid pour rejoindre ses partenaires existants, l'Unicef US et Green Cross International, en raison de son expertise dans les secteurs de l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). La présence mondiale, l'approche collaborative et l'engagement de WaterAid pour trouver des solutions durables afin d'aborder la crise WASH sont autant d'autres facteurs clés qui ont joué en faveur de l'association.

En 2018, l'initiative Acqua for Life soutiendra trois nouveaux programmes de WaterAid axés sur des écoles et des équipements de santé à Madagascar, au Népal et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

